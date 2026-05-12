Göppinger Geschichten Eine Mundharmonika als Lebensretter
Der Göppinger Hermann Weiss kämpfte im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Westfront. Dort wurde seine Handharfe namens „Schwabentreue“ zum Lebensretter.
Der Göppinger Hermann Weiss kämpfte im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Westfront. Dort wurde seine Handharfe namens „Schwabentreue“ zum Lebensretter.
Es gibt spannende Exponate im Deutschen Harmonikamuseum in Trossingen zu bestaunen. Da steht das größte spielbare Knopfgriffakkordeon der Welt: 1953 gefertigt, ist es 1,23 Meter hoch, 22 Kilogramm schwer und muss von drei Personen gleichzeitig gespielt werden. Und da liegt die kleinste Mundharmonika der Welt, die „Little Lady“. Beides allein ist schon einen Besuch wert. Doch die vielleicht unglaublichste Geschichte verbirgt sich hinter der unscheinbaren, eingedellten Mundharmonika eines Göppinger Soldaten.