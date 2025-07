Fünf Schülerinnen des Goethe Gymnasium Ludwigsburg gewinnen den ersten Preis des Startup Teens-Wettbewerbs 2025. Mit dieser Idee haben sie die Jury in Berlin überzeugt.

Frederik Herrmann 16.07.2025 - 14:00 Uhr

Mira Wittbrodt, Julia Koring, Bianca Bechtle, Enise Karaboga und Sireen Habboush stehen vor einem Problem, dass viele in ihrem Alter vermutlich kennen. Sie gehen in die 11. Klasse des Goethe Gymnasiums in Ludwigsburg. In einem Jahr machen sie ihren Abschluss und was folgt dann? Die Möglichkeiten sind riesig – Ausbildung, Studium oder doch ein Gap Year?