Als die Hip-Hop-Mutterstadt 2024 das Hip-Hop-Open verlor, ging eine Ära zu Ende. Wird es nun Zeit für eine neue? Am Freitag, 1. August, veranstaltet die Schräglage das Golden Era Festival auf Fridas Pier. Damit kommt wieder ein Hip-Hop-Festival unter freiem Himmel nach Stuttgart, wenn auch ein deutlich kleineres als das Hip-Hop-Open, das über Jahre mehrere Tausend Menschen anlockte.

Megaloh und ein „very very special Gues“

Bei dem eintägigen Festival sollen ab 16 Uhr drei Bühnen auf dem Partyschiff am Neckarufer bespielt werden. Auf dem Programm stehen Live-Rap, Oldschool-Hip-Hop und entspannte Beats. Auf der Hauptbühne tritt unter anderem der bekannte Deutsch-Rapper Megaloh auf, sowie ein „very very special Guest“, wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung schreiben.

Lesen Sie auch

Die sogenannte Deck-Stage wird eine Hommage an die goldene Ära des Hip-Hop und R'n'B – von den 90ern bis in die späten 2010er. Gehostet wird sie von der Schräglagen-Reihe Old School Only und dem DJ Jam-Tastic. Auf der Container Stage werden Instrumentals, Cool Bap und Lofi-Beats gespielt.

Die Festival- Tickets kosten aktuell 32 Euro.