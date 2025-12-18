Für viele – ob gläubig oder nicht – gehört ein Gottesdienstbesuch an Weihnachten dazu. Hier eine Auswahl zentraler Gottesdienste in Stuttgart. Etwas besonderes steht in St. Maria an.
Weihnachten naht, und viele Menschen wissen bereits, in welcher Kirche, sie welchen Gottesdienst besuchen – sofern sie sich für einen Kirchgang entscheiden. Dennoch lohnt ein Überblick, auch weil in St. Maria im Stuttgarter Süden diesmal ein besonderer Gottesdienst stattfindet. Unter dem Titel „So viel Mensch war nie!“ wird dort am 24. Dezember, um 23.30 Uhr, eine vom Fernsehen übertragene katholische Christmette gefeiert. Zur Veranschaulichung der Menschwerdung Gottes in einer verletzlichen Welt wird dort ein Mensch in einer Krippe liegen, eingehüllt in Reispapier und durch einen Strohhalm atmend. Ein Werk der Stuttgarter Künstlerin Milena Lorek.