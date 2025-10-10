Eine gigantische Bohrmaschine aus Baden-Württemberg sollte sich kilometerlang durch die Schweizer Alpen fressen. Nach nur 190 Metern war aber Schluss.
Am Tag der offenen Baustelle zeigten sich die Schweizer Tunnelbohrer von ihrer besten Seite: Mehr als 3000 Menschen strömten in die zweite Röhre des Gotthard-Straßentunnels in Göschenen im Kanton Uri. Die Besucher bestaunten die „unterirdischen Anlagen sowie die imposante Technik“ hieß es überschwänglich vom Schweizer Bundesamt für Straßen (Astra). Der Astra-Gesamtprojektleiter Udo Oppliger betonte, „wie wichtig Transparenz und der direkte Austausch mit der Bevölkerung“ seien. Offenheit ist tatsächlich angesagt: Immerhin verschlingt das Mega-Projekt Zweite Röhre mehr als zwei Milliarden Schweizer Franken.