In der Schulküche war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehren aus dem Landkreis rückten an. Was bedeutete das für den Unterricht?

Leonie Schüler 30.09.2024 - 10:53 Uhr

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Montagvormittag an die Gottlieb-Daimler Schule in Sindelfingen ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war es in der Schulküche aufgrund von angebranntem Essen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehren aus dem Landkreis rückten mit vielen Fahrzeugen an. Laut Einsatzkräften hatte der umsichtige Hausmeister der Schule, der die Rauchentwicklung wohl bemerkt hatte, umgehend die Türe zu der Küche geschlossen, sodass kein Rauch in das restliche Schulgebäude dringen konnte. Die Feuerwehr belüftete anschließend das gesamt Gebäude. Die Schülerinnen und Schüler mussten die Schule nicht verlassen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Neckarstraße in Fahrtrichtung zur Autobahn ab.