Mit dem kalendarischen Frühling startet nun auch die Saison rund um die Grabkapelle Rotenberg mit Führungen für Groß und Klein.

Iris Frey 24.03.2025 - 11:09 Uhr

Das beliebte königliche Mausoleum auf dem Württemberg in Rotenberg, das im vorigen Jahr mit mehr als 50 000 Besuchern so viele Gäste wie noch nie gezählt hat, öffnet am Samstag, 29. März, in diesem Jahr seine Pforten. Dann können Besucher mittwochs bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr die Grabkapelle besuchen und die Geschichte des historischen Monuments bei Führungen kennenlernen. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitteilen, hat das Team um die Monumentsverwalterin Christiane Grau wieder viele Angebote für Groß und Klein und Veranstaltungen geplant, darunter Innovatives, aber auch Klassiker. Wegen der großen Nachfrage gibt es wieder an den Sonn- und Feiertagen die klassischen Familienführungen. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Auch die „Kirchenmaus Amalie“ kehrt bei der Sonderführung für Kinder unter dem Motto „Ist die Katze aus dem Sack, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“ zurück.