Im früheren Meatery an der Kronprinzenstraße zelebriert Philipp Di Mineo, Küchenchef vom Pier 51, die kulinarische Gastro-Liebe von Italien und den USA. Sein Restaurant That’s Amore feiert nach dem Soft Opening nun offiziell Premiere.

Uwe Bogen 20.10.2024 - 13:40 Uhr

An der Wand hängen Bilder von Dean Martin. 1917 ist der Hollywood-Star als Sohn italienischer Einwanderer in Ohio geboren. „That’s Amore“ (Das ist Liebe), einer seiner größten Hits, erschien 1953. Bei der Opening-Party des Restaurants an der Kronprinzstraße, das den gleichen Namen trägt wie dieser Hit, läuft Dean Martins Song – und fast alle Gäste singen mit: „When the moon hits your eye like a big pizza pie, that’s amore.“