Hitzewelle in Stuttgart: Alle 20 öffentliche Grillplätze sind gesperrt. Was bedeutet das Grillverbot, das auch am Max-Eyth-See gilt und wer kontrolliert es?

Die tagelange Hitze fordert nun ihren Tribut: Alle rund 20 öffentlichen Grillstellen in Stuttgart einschließlich der Grillzone am Max-Eyth-See sind vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt (GFF) der Stadt Stuttgart gesperrt worden. Hier darf ab sofort nicht mehr gegrillt werden. Wie die Stadt mitteilt, gilt das Verbot bis auf Weiteres. Der Grund sei die erhöhte Wald- und Grasbrandgefahr in Stuttgart, die in den kommenden Tagen bestehe.

Max-Eyth-See zählt zu den beliebtesten Grillplätzen Zu den beliebtesten Grillplätzen in Stuttgart zählen der Max-Eyth-See und auch der Untere Schlossgarten beim Spielhaus. Auch der Grillplatz Rotenberg an der Egelseer Heide oder die Grillhütte am Bärensee wird gerne für Brutzeln von Fleisch, Wurst und Gemüse über dem Rost genutzt. An diesen Orten darf nun kein Feuer mehr gemacht werden.

Schon mehr als 16 Feuerwehreinsätze in diesem Jahr

Unsachgemäße Entsorgung von Grillkohle hat allein in diesem Jahr schon am Max-Eyth-See schon für mehr als 16 Feuerwehreinsätze gesorgt, so viele wie im ganzen vergangenen Jahr. Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann aus Stuttgart-Mühlhausen hat beim Ordnungsamt und beim Garten- und Friedhofsamt nachgefragt, wer das Grillverbot am Max-Eyth-See kontrolliert und vom Ordnungsamt die Antwort erhalten, dass am See „sporadisch“ geschaut werde, weil ja sämtliche Grillplätze überwacht werden müssten. Der städtische Vollzugsdienst muss das Verbot in der ganzen Landeshauptstadt im Blick haben.

Grillen ist am Max-Eyth-See nicht mehr erlaubt. Hier kürzlich hinterlassene Grillreste in Hofen am Seeufer. Foto: Iris Frey

In den vergangenen Jahren sei am Naherholungsgebiet Max-Eyth-See der Sicherheitsdienst regelmäßig am Zugang zum See zu den Grillflächen gestanden und habe die Menschen wieder weggeschickt, die mit Grills gekommen seien. „Das hat funktioniert“, so Bohlmann. Doch jetzt wurde der Sicherheitsdienst aus Kostengründen von der Stadt gestrichen. „Es wird niemand mehr dauerhaft dastehen.“ Vor allem nicht an Wochenenden, wenn es extrem sei. „Das entspricht nicht dem, was wir uns erhofft haben, so der Bezirksvorsteher. Er finde die Situation kritisch, da es ja auch die Grillflächen betreffe im weitläufigen Gebiet am See. „Wenn die Kontrolle nicht stattfindet, befürchte ich, dass sich die Menschen nicht dran halten.“

Er appelliert an die Bürger, sich an das Verbot zu halten. Auch die Polizei erklärt auf Nachfrage zum Grillverbot: „Wir können es nicht aktiv überwachen“, so Sprecher Stephan Widmann. „Wir gehen nicht mit Streifen los, um es zu überprüfen, aber wenn Leute bei uns anrufen oder Polizisten auf Streife sind und Verstöße feststellen, wird es geahndet.“

Mehrere tausend Euro Bußgeld im Extremfall

In Parks ist Grillen im Südwesten in der Regel verboten - Ausnahmen gibt es dort, wo Schilder explizit darauf hinweisen. Die Bußgelder für illegales Grillen legen die Städte und Gemeinden selbst fest. Bis zu mehrere tausend Euro können im Extremfall fällig werden, auch wenn zunächst meist ein deutlich niedrigeres Verwarngeld erteilt wird. Die Stadt Stuttgart konnte zunächst noch keine Angaben zu Bußgeldhöhen machen.