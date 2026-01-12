 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Grönland Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Grönland: Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen
1
Dänemarks Kriegsschiff in Grönland wird sich den USA kaum entgegenstellen. Foto: AFP

Dem US-Präsidenten geht es nicht nur um Fragen der Sicherheit, er will Grönland einfach besitzen. Seine Chancen darauf sind nicht einmal schlecht, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Kleine Kinder können bekanntlich ziemlich halsstarrig sein, wenn sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt haben. Argumente kommen gegen ein lautstark vorgetragenes „ich will aber“ kaum an. Auch Donald Trump hat beim Thema Grönland ziemlich viel Halsstarrigkeit zu bieten. Militärisch offeriert Dänemark den USA die volle Kooperation, wirtschaftlich ließe sich vieles im Sinne des Weißen Hauses regeln. Doch das sind Angebote und Argumente. Trump will aber, und zwar die ganze Insel, und die will er besitzen. Im Unterschied zu kleinen Kindern hat der US-Präsident nicht nur Trotz, sondern auch Macht. Und die ist er bereit, einzusetzen.

 

Ehemalige Partner auflaufen lassen

Ohne die USA wäre die Nato ein ziemlich zahnloser Tiger und die Ukraine stünde auf verlorenem Posten. Das wissen die Europäer, das weiß Trump. Die Frage ist daher, wie weit der US-Präsident bereit ist, für die eigenen Interessen ehemalige Partner auflaufen zu lassen. Und da muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Trump ist ein Spieler – ein skrupelloser, der die Regeln selbst bestimmt. Dass er die Nato und die Ukraine preisgeben würde, um zu bekommen, was er gerade will, damit muss man zumindest ernsthaft rechnen. Dass hingegen Europa den totalen Bruch riskiert, um den Status quo der größten Insel der Welt zu erhalten, ist eher unwahrscheinlich. Es wird also schon bald im Wesentlichen darum gehen, die besten Übergabebedingungen auszuloten.

Weitere Themen

Grönland: Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Grönland Trump ist bereit seine Macht auch gegen Partner einzusetzen

Dem US-Präsidenten geht es nicht nur um Fragen der Sicherheit, er will Grönland einfach besitzen. Seine Chancen darauf sind nicht einmal schlecht, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Beamtenbund-Tagung in Köln: Beamtenbund sieht Staat am Rande der Handlungsfähigkeit

Beamtenbund-Tagung in Köln Beamtenbund sieht Staat am Rande der Handlungsfähigkeit

Der Brandanschlag in Berlin stelle das Vertrauen in den Staat in Frage, klagt der Deutsche Beamtenbund. CSU-Innenminister Dobrindt will helfen – auch mit einer höheren Besoldung.
Von Matthias Schiermeyer
„Terroristischer Krieg“: Iran wirft USA und Israel Einflussnahme auf Proteste vor

„Terroristischer Krieg“ Iran wirft USA und Israel Einflussnahme auf Proteste vor

Seit Wochen demonstrieren Iraner gegen die autoritäre Führung ihres Landes. Nun behauptet Teheran, es gebe „offene sowie verdeckte Belege“ für eine Einmischung der Erzfeinde.
Berlin: Senatorin warnt vor neuen Anschlägen auf Stromnetz

Berlin Senatorin warnt vor neuen Anschlägen auf Stromnetz

Innensenatorin Spranger sieht nach dem Brandanschlag auf Berlins Stromnetz die Gefahr nicht gebannt. Die Einzelheiten.
Zbigniew Ziobro: Asyl in Ungarn für von Polen gesuchten Ex-Minister

Zbigniew Ziobro Asyl in Ungarn für von Polen gesuchten Ex-Minister

Korruptionsverdacht, Millionenbeträge und Spionagesoftware: Warum sucht ein früherer Justizminister aus Polen Schutz in Ungarn? Was hinter dem Fall Ziobro steckt.
Nach tödlichen Schüssen: US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis

Nach tödlichen Schüssen US-Regierung schickt noch mehr Bundesbeamte nach Minneapolis

Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE stößt in demokratischen Städten auf Widerstand. Tödliche Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Frau befeuern das. Wie reagiert die Regierung?
Regierung in der Ukraine: Elitekämpfer im Präsidentenpalast

Regierung in der Ukraine Elitekämpfer im Präsidentenpalast

In den vergangenen beiden Monaten wurde die Ukraine wie selten zuvor von Korruptionsvorwürfen erschüttert und politisch umgebaut. Was steckt dahinter?
Von Franz Feyder
Dänemark und USA: Trump will Grönland auch „auf die harte Art und Weise“: Gespräche kommende Tage

Dänemark und USA Trump will Grönland auch „auf die harte Art und Weise“: Gespräche kommende Tage

Wie sieht die Zukunft Grönlands aus? In den kommenden Tagen wird es etliche Spitzengespräche dazu geben – auch mit deutscher Beteiligung.
Aufwertung des Tiberufer: Römer sollen einmal im Tiber baden können

Aufwertung des Tiberufer Römer sollen einmal im Tiber baden können

Roms Bürgermeister will das Tiberufer verschönern und „den Römern ihren Fluss zurückzugeben“. Bisher gibt es nur einen neuen Steg – und viel Häme für das Projekt in den sozialen Netzen.
Von Almut Siefert
Äthiopien: Wo Hundeliebe ins Gefängnis führt

Äthiopien Wo Hundeliebe ins Gefängnis führt

Die äthiopische Hauptstadt wächst rasant, Neubauten verdrängen Menschen – und die Straßenhunde. Wer sie füttert, kann dafür im Polizeirevier landen.
Von Christian Putsch
Weitere Artikel zu Donald Trump Grönland Kommentar Dänemark
 
 