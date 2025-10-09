Ein Sechsjähriger aus Weinstadt, der seit Mittwochmittag vermisst worden war, ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei hat den „Fluchtweg“ des ausgebüxten Kindes rekonstruiert.
09.10.2025 - 11:52 Uhr
Ein seit Mittwochmittag vermisster sechsjähriger Junge aus Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) ist laut Angaben der Polizei nach einer aufwendigen Suche am späten Mittwochabend wohlbehalten in Stuttgart-Botnang aufgefunden worden. Es war offenbar nicht das erste Mal, dass das Kind ausgebüxt ist. Es sei bereits früher einmal als vermisst gemeldet worden. Damals sei der Junge im benachbarten Fellbach entdeckt worden – mehr als fünf Kilometer von Endersbach entfernt.