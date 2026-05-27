Auf der B-14-Großbaustelle kommt es am Mittwoch zu einem Unfall mit zwei schwerverletzten Arbeitern. Der Backnanger Feuerwehrkommandant schildert seine Eindrücke.

Die Baustelle an der B14 ist den Menschen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) und Umgebung bestens bekannt – nicht nur, weil sie derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Am Dienstag wurden dort zudem riesige, viele Tonnen schwere Brückensegmente in die Höhe gehoben. Doch nun ist es im Zuge von just solchen Arbeiten zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sollten gegen 12.30 Uhr schwere Brückenteile aus Beton per Kran verladen werden. Offenbar geriet der Kran dabei zu nahe an eine elektrische Oberleitung, wodurch sich ein Lichtbogen bildete. Zwei Arbeiter, die in der Nähe des Krans standen, erlitten schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Baustelle und brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Neben der Polizei und den Rettungsdiensten rückte auch die Feuerwehr Backnang zum Unglücksort aus. Sie war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, darunter eine Drehleiter mit Korb. Für sie dauerte der Einsatz ungefähr zwei Stunden. „Zuerst erreichte uns auch die Meldung, dass der Kran umgestürzt sei“, erklärt Marcel Schäfer, der Kommandant. Dies habe sich aber zum Glück als unzutreffend herausgestellt.

Unfall in Backnang: Der Fahrer des Krans blieb unverletzt

Auf der B-14-Baustelle gab es einen schweren Unfall. Foto: Kevin Lermer/blaulichtzentrale.de

Er geht davon aus, dass der Kran die Leitung nicht berührt hat. Doch auch ein Lichtbogen könne durch die hohen Temperaturen, Strahlung, die entstehende Schockwelle sowie geschmolzene Metallpartikel schon lebensgefährlich sein. „Als wir eintrafen, war der Sicherheitsabstand zwischen Kran und Leitung wieder gegeben. Wir mussten daher nur den Rettungsdienst bei der Menschenrettung unterstützen“, sagt Schäfer. Bei dem Kran habe es sich um einen Mobilkran gehandelt. Während der Fahrer unverletzt geblieben sei, habe es sich bei den Verletzten vermutlich um Arbeiter gehandelt, die sich neben dem Kran aufgehalten hatten.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch fraglich. Die Polizei Backnang hat ihre Ermittlungen aufgenommen. „Jetzt geht es darum zu klären, ob möglicherweise Versäumnisse vorliegen“, erklärt ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zudem ein Gutachten eines Sachverständigen angefordert, um die Ursache des Unglücks zu finden.