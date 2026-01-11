Am Sonntagnachmittag gerät eine Halle in Oberstenfeld in Brand. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Es ist eine große Rauchwolke zu sehen.

Henning Jochum 11.01.2026 - 15:00 Uhr

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr aus, um ein Feuer in Oberstenfeld (Landkreis Ludwigsburg) zu bekämpfen. Dort steht eine Halle in Vollbrand, die Rauchsäule steht hoch über dem Gebäude an der Gronauer Straße. „Die Halle wird partnerschaftlich genutzt. Über die Ursache wissen wir derzeit noch nichts“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.