Nachdem in der Nacht in Pleidelsheim ein verheerender Brand ausgebrochen war, ist der ehemalige „Ochse“ nicht mehr zu retten. Das Fachwerkhaus war eines der ältesten Gebäude im Ort.
08.03.2026 - 20:15 Uhr
„Mein Herz blutet“, sagt die Bürgermeisterin Sabrina Lee. Nachdem in der Nacht auf Sonntag im Ortskern von Pleidelsheim ein Feuer ausgebrochen war, musste der ehemalige „Ochse“ – ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert – im Laufe des Tages abgerissen werden. Das Fachwerkhaus war eines der ältesten Gebäude und ein wichtiges Merkmal im Zentrum der Gemeinde. „Jeder sieht es, wenn er durch Pleidelsheim fährt.“