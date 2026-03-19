Mit einer Großdemonstration zum Jahrestag der Festnahme Ekrem Imamoglus hat die CHP den Wahlkampf gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan eröffnet.
19.03.2026 - 17:33 Uhr
„Die dachten, sie hätten uns erledigt“, sagte CHP-Chef und Oppositionsführer Özgür Özel am Mittwochabend vor zehntausenden Teilnehmern der Demonstration vor dem Istanbuler Rathaus. Doch Erdogan habe sich getäuscht: „Wir machen Ekrem zum Präsidenten.“ Die nächste Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei ist spätestens in zwei Jahren fällig und könnte auf das kommende Jahr vorgezogen werden.