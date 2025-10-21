Sie ist Stilikone, Modepionierin und Kulturphänomen zugleich: Barbie zieht ins Residenzschloss Ludwigsburg ein. Ab Samstag, 25. Oktober, zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laut eigener Mitteilung in der Sonderausstellung „Barbie – Zwischen Alltag und Glamour“ Hunderte Objekte aus der weltweit größten Barbie-Sammlung. Im Mittelpunkt steht die wandelbare Modepuppe, die seit über sechs Jahrzehnten Trends setzt.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Barbie-Ausstellung ein Thema ins Schloss holen, das Generationen verbindet“, sagt Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung. Die Ausstellungsstücke stammen aus der Privatsammlung von Bettina Dorfmann aus Düsseldorf. Mit rund 18.500 Exemplaren besitzt sie die größte Barbie-Sammlung der Welt. Für Ludwigsburg hat sie Hunderte Barbie-Figuren sowie Puppenhäuser, Fahrzeuge und Modeaccessoires zusammengestellt. „Barbie ist Projektionsfläche und Provokation zugleich“, sagt Bettina Dorfmann. „Sie wurde geliebt, verlacht, neu erfunden, und genau das macht sie so faszinierend. Jede Epoche hat ihre eigene Barbie, und jede erzählt etwas über unsere Gesellschaft.“

Ein Ort, an dem Mode zuhause ist

Dass die Residenz in Ludwigsburg Schauplatz der Ausstellung wird, ist kein Zufall. Das Residenzschloss beherbergt eines der bekanntesten Modemuseen Deutschlands. Es zeigt Kleidungsstücke aus drei Jahrhunderten, vom Rokoko bis zu Klassikern der 1960er-Jahre. Mit der Barbie-Ausstellung wollen die Staatlichen Schlösser eine Brücke schlagen zwischen höfischer Prachtentfaltung und moderner Modeinszenierung, zwischen Korsett und Catwalk. „Mode war hier im Schloss natürlich schon immer ein Thema, und mit Barbie setzen wir diese Tradition fort“, so Hurst. Beide Ausstellungen können mit einem Ticket besichtigt werden.

Eine Rallye mit Gewinnspiel

Zur Ausstellung gehört ein Begleitprogramm: Kinder können Barbies Modewelt gestalten, eine Rallye mit Gewinnspiel lädt zum Mitmachen ein, und am Selfie-Point entstehen Erinnerungsfotos. An drei Terminen – 9. November, 21. Dezember und am letzten Ausstellungstag am 22. Februar – führt die Sammlerin Bettina Dorfmann persönlich durch die Ausstellung. Besucher können zu diesen Anlässen ihre eigenen Barbies mitbringen und sie von der Expertin schätzen lassen. Die Führungen starten je um 11.30 und 13 Uhr, die Schätztermine finden um 14.30 Uhr statt. Auch das Café Schlosswache bietet Leckereien, die im Zeichen der Barbiepuppe stehen.