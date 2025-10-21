Bei einer Ausstellung in Ludwigsburg sind ab 25. Oktober, Exponate aus der größten Barbie-Sammlung der Welt zu sehen.
21.10.2025 - 05:00 Uhr
Sie ist Stilikone, Modepionierin und Kulturphänomen zugleich: Barbie zieht ins Residenzschloss Ludwigsburg ein. Ab Samstag, 25. Oktober, zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laut eigener Mitteilung in der Sonderausstellung „Barbie – Zwischen Alltag und Glamour“ Hunderte Objekte aus der weltweit größten Barbie-Sammlung. Im Mittelpunkt steht die wandelbare Modepuppe, die seit über sechs Jahrzehnten Trends setzt.