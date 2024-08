Insgesamt 84 Brunnen in Stuttgart spenden Trinkwasser. Wir haben eine Karte, in der alle Trinkbrunnen im Stadtgebiet verzeichnet sind, zusammengestellt.

Sascha Maier 09.08.2024 - 22:00 Uhr

Der Durst ist da, aber auch Bedenken: Ist das Wasser in diesem Brunnen wirklich trinkbar? Eine Frage, die sich viele Stuttgarter stellen, wenn sich der Kessel dieser Tage aufheizt. Nach Informationen der Verwaltung gibt es in der Landeshauptstadt insgesamt mehr als 250 Wasserspielanlagen – aber nur 112 davon sind tatsächlich Trinkbrunnen. Ab nächster Woche soll der bereits installierte Trinkbrunnen am Marienplatz in Betrieb gehen. Damit wird die Zahl der Trinkbrunnen auf 113 steigen. Wir haben eine komplette Karte aller Trinkbrunnen in Stuttgart zusammengestellt (weiter unten im Artikel), die auch aufzeigt, dass manche Stadtbezirke mit deutlich mehr Trinkbrunnen gesegnet sind als andere. Außerdem zeigen wir eine Auswahl besonders prominenter Brunnen, die Trinkwasser spenden und sich an bekannten Orten befinden.