Wie sauber finden die Stuttgarterinnen und Stuttgarter ihre Stadt? Zum zweiten Mal führt die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) eine vom Meinungsforschungsinstitut LQM in Mainz durchgeführte Umfrage zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadtsauberkeit durch, die erste Umfrage fand 2023 statt: Bis zum 12. Juli 2026 kann man via Online-Umfrage verschiedene Fragen rund um Stuttgarts Sauberkeit beantworten, zusätzlich werden 1.000 Telefoninterviews sowie 100 Straßeninterviews an hoch frequentierten Orten, etwa zwischen Leonhardskirche und Wilhelmsplatz, geführt.

Die Fragen sind dabei nicht nur einschlägig in Richtung Stadtsauberkeit gewählt, sondern fragen auch nach der Bekanntheit verschiedener Angebote sowie dem eigenen Nutzungsverhalten der Angebote, etwa des Wertstoffhofs oder der öffentlichen Toilettenanlagen. Neben dem Gesamtbild der Stadt werden speziell Müll-Probleme im eigenen Stuttgarter Wohngebiet thematisiert: Wie zufrieden sind Sie mit der Straßenreinigung in Ihrer Wohngegend? Und ein Problem welcher Größe stellen wilder Müll und Ablagerungen im öffentlichen Raum ihrer Meinung nach in Ihrer Wohngegend dar?

Sinn und Zweck der Umfrage ist, herauszufinden, wo aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt und ob und wenn ja, an welcher Stelle noch nachjustiert werden muss. Teilnehmen können über die Online-Umfrage alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter sowie Interessierte über 18 Jahre. Mit etwa fünf bis zehn Minuten Zeitaufwand sollte man rechnen. Vorgestellt werden die Ergebnisse dann im Herbst 2026.

Insbesondere Hotspots wie der Stuttgarter Schlossplatz, an dem vor allem bei gutem Wetter viele Menschen unterwegs sind und Müll hinterlassen, stehen im Fokus, wenn es um die Sauberkeit der Stadt geht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Was passiert mit den Ergebnissen? Sie werden ausgewertet und mittels kommunaler Benchmarks wird ermittelt, wo für die AWS und andere Zuständige der Stadt noch Handlungsbedarf besteht. Konkrete Maßnahmen, die die Umfrage 2023 zur Folge hatte, sind etwa Sonderreinigungsaktionen an Stuttgarter Müll-Hotspots oder die Aufstellung größerer öffentlicher Mülleimer gewesen.

Ob Zufriedenheit der Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit der Stadtsauberkeit von 79 Prozent in den vergangenen drei Jahren zu- oder abgenommen hat, bleibt abzuwarten. Insgesamt lag sie damals über dem Durchschnitt deutscher Großstädte von 72 Prozent. Das ganze Prozedere soll sich künftig alle drei Jahre wiederholen, die nächste Umfrage wird wieder im Jahr 2029 durchgeführt werden.

AWS Umfrage, bis 12. Juli 2026, Online-Teilnahme