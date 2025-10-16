Große Sorge in Stuttgart-Wangen: Stadt will Schulform abwickeln– „für unsere Schüler ist das Gift“

Ganz hat man in Wangen die Hoffnung noch nicht aufgegeben in Bezug auf die Zukunft der Wilhelmsschule. Doch die Zeichen sehen nicht gut aus, zumindest nicht für den Erhalt der Werkrealschule an dem Standort. In den vergangenen Monaten hatten sich viele dafür eingesetzt, diese zu erhalten. Darunter der Schulleiter Andreas Passauer, der Bezirksvorsteher Jakob Bubenheimer , die schulpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Katrin Steinhülb-Joos, natürlich die Eltern- und Schülervertreter. Sie alle hatten dafür plädiert, dass für die Wilhelmsschule eine Sonderlösung gefunden wird und die Stadt der besonderen Situation in Wangen Rechnung trägt. Ohne die Werkrealschule hat der Bezirk keine weiterführende Schule mehr.