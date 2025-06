Ein Großeinsatz in Wangen bei Göppingen hat am Morgen die Polizei in Atem gehalten. Ein 27 Jahre alter Mann aus Afghanistan ist dabei erschossen worden.

Jürgen Bock 26.06.2025 - 10:50 Uhr

Der Großeinsatz in Wangen bei Göppingen findet nach Informationen unserer Zeitung wegen eines Angriffs eines Geflüchteten statt. Dort sollte offenbar ein Asylbewerber von einer Polizeistreife für eine gerichtliche Vorführung abgeholt werden. Daraufhin soll der Mann die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Beim Tatort in der Hauptstraße soll es sich um eine Geflüchtetenunterkunft handeln, in der der 27-Jährige gewohnt hat.