Millionenschaden in Achern – Halle und Wohnhaus brennen komplett aus

In der Silvesternacht brennt es in einer Lagerhalle und einem Wohnhaus im Ortenaukreis. Mehr als 100 Rettungskräfte sind vor Ort. Der Schaden ist immens.

mbo/dpa/lsw 01.01.2025 - 11:30 Uhr

Bei einem Großbrand in Achern (Ortenaukreis) ist in der Silvesternacht ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Eine Lagerhalle und ein angebautes Wohnhaus im Stadtteil Mösbach brannten nach Angaben der Polizei komplett aus. Verletzte gab es demnach nicht. Die fünf Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses kamen über Nacht woanders unter, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte. Sieben weitere Menschen hätten wegen des Rauchs das Nachbargebäude ebenfalls verlassen müssen.