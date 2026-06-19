Großeinsatz in Renningen „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling
Großaufgebot in Renningen: Unzählige Einsatzkräfte suchen seit der Nacht nach einem drei Monate alten Säugling. Noch fehlt jede Spur.
Großaufgebot in Renningen: Unzählige Einsatzkräfte suchen seit der Nacht nach einem drei Monate alten Säugling. Noch fehlt jede Spur.
Die Suche nach einem seit Donnerstag vermissten drei Monate alten Säugling in Renningen läuft am Freitagmorgen auf Hochtouren. Auf dem Rewe-Parkplatz in der Weil der Städter Straße, der seit den Morgenstunden abgesperrt ist, stehen um 9 Uhr mehr als 20 Einsatzfahrzeuge. Ein Hubschrauber kreist über dem Ort, Einsatzkräfte aus umliegenden Gebieten sind angerückt, auch Suchhunde sind beteiligt.