 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling

Großeinsatz in Renningen „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling

Großeinsatz in Renningen: „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling
1
Mehr als 20 Einsatzfahrzeuge stehen am Morgen auf dem Rewe-Parkplatz in Renningen. Foto: Michael Bosch

Großaufgebot in Renningen: Unzählige Einsatzkräfte suchen seit der Nacht nach einem drei Monate alten Säugling. Noch fehlt jede Spur.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Die Suche nach einem seit Donnerstag vermissten drei Monate alten Säugling in Renningen läuft am Freitagmorgen auf Hochtouren. Auf dem Rewe-Parkplatz in der Weil der Städter Straße, der seit den Morgenstunden abgesperrt ist, stehen um 9 Uhr mehr als 20 Einsatzfahrzeuge. Ein Hubschrauber kreist über dem Ort, Einsatzkräfte aus umliegenden Gebieten sind angerückt, auch Suchhunde sind beteiligt.

 

Suche nach Säugling in Renningen – noch immer fehlt jede Spur

Sie alle suchen nach dem drei Monate alten Säugling, der seit Donnerstag um 23.30 Uhr vermisst wird. „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“, sagt ein Polizist. Noch immer fehlt jede Spur. Wo der Säugling verschwunden sein soll, will die Polizei derzeit nicht bekanntgeben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gibt es zunächst keine Auskunft.

Auch DRK und DLRG sind vor Ort, möglicherweise bereiten sich die Einsatzkräfte vor, auch zu Wasser zu gehen. Foto: Michael Bosch

Die Suche wird nun offenbar auch auf die umliegenden Gebiete ausgeweitet. Im Einsatz sind auch Zivilbeamte der Polizei sowie THW und DLRG. Möglicherweise bereiten sich die Einsatzkräfte vor, auch zu Wasser zu gehen.

Auf dem Rewe-Parkplatz fahren immer wieder Einsatzfahrzeuge weg oder kommen an, die Mitarbeiter der verschiedenen Organisationen besprechen sich. Wer kann, hält sich im Schatten auf. Bereits am Morgen ist es drückend heiß. Das Wetter mit angekündigten Temperaturen weit über 30 Grad dürfte die Suche nach dem Baby umso dringlicher machen.

Weitere Themen

Großeinsatz in Renningen: „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling

Großeinsatz in Renningen „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling

Großaufgebot in Renningen: Unzählige Einsatzkräfte suchen seit der Nacht nach einem drei Monate alten Säugling. Noch fehlt jede Spur.
Von Michael Bosch
VFL Sindelfingen: Größter Verein wächst weiter und erhöht die Mitgliedsbeiträge

VFL Sindelfingen Größter Verein wächst weiter und erhöht die Mitgliedsbeiträge

Der VfL Sindelfingen hat jetzt 9517 Mitgliedern. Die Delegiertenversammlung verabschiedet eine Beitragserhöhung um 20 Prozent. Vereinzelt regt sich Widerspruch.
Von Holger Schmidt
Motorradstreife abgedrängt: Rasante Verfolgungsjagd von Nufringen bis zur Schweizer Grenze

Motorradstreife abgedrängt Rasante Verfolgungsjagd von Nufringen bis zur Schweizer Grenze

Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die auf der Autobahn 81 bei Nufringen begann und bis an die Schweizer Grenze führte.
Von Eddie Langner
Renningen: Drei Monate alter Säugling seit Donnerstagabend vermisst

Renningen Drei Monate alter Säugling seit Donnerstagabend vermisst

In Renningen sucht die Polizei nach einem vermissten Säugling. Suchhunde und Hubschrauber sind im Einsatz.
Windkraft in Heimsheim: Noch vor dem Bürgerentscheid: Verhandlungen starten wieder

Windkraft in Heimsheim Noch vor dem Bürgerentscheid: Verhandlungen starten wieder

Im Herbst stimmen Heimsheimer über Windkraft ab. Doch schon jetzt nehmen die Gespräche mit dem Investor wieder Fahrt auf. Das Gremium hofft auf mehr Informationen für Bürger.
Von Brunhilde Arnold
Ehningen: Familien mit geringem Einkommen erhalten mehr Unterstützung

Ehningen Familien mit geringem Einkommen erhalten mehr Unterstützung

Steigende Kosten für Betreuung und Mittagessen belasten viele Familien. Mit einer Anpassung des Sozialpasses will die Gemeinde nun mehr Hilfe bieten.
Von Veronika Andreas
Tipps für Außengastronomie: In diesen 9 Restaurants rund um Leonberg macht draußen essen Spaß

Tipps für Außengastronomie In diesen 9 Restaurants rund um Leonberg macht draußen essen Spaß

Ob mediterranes Flair am Stadtpark, italienische Küche im Innenhof oder Bierbänke im Grünen: In und um Leonberg gibt es zahlreiche Restaurants, die mit schönen Außenbereichen locken.
Von Jelena Maier-Kasparek
S-Bahn Region Stuttgart: Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen – Einschränkungen im S-Bahnverkehr

S-Bahn Region Stuttgart Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen – Einschränkungen im S-Bahnverkehr

Ein Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen sorgt am Donnerstagabend stundenlang für Verspätungen und Ausfälle bei den S-Bahnlinien S1 und S60. Was ist bekannt?
Von Robert Korell
A 81 bei Sindelfingen: Neue Fahrbahn Richtung Stuttgart soll im August freigegeben werden

A 81 bei Sindelfingen Neue Fahrbahn Richtung Stuttgart soll im August freigegeben werden

Eine riesige Maschine hat in den vergangenen Wochen die A 81-Fahrbahn bei Sindelfingen-Ost betoniert. Nun wurde das Ausbauende beim Kreuz Stuttgart erreicht.
Von Anke Kumbier
Tödlicher Unfall bei Sindelfingen: E-Bike-Fahrerin wurde von hinten erfasst

Tödlicher Unfall bei Sindelfingen E-Bike-Fahrerin wurde von hinten erfasst

Am Mittwochnachmittag stirbt eine 78-jährige E-Bike-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen. Sie wird zuvor von einem Mercedes von hinten erfasst.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Renningen Rewe Großeinsatz Polizei DLRG Hubschrauber Wasser
 
 