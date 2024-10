Der Große Rote Fleck des Jupiter ist weniger statisch als gedacht: Der gigantische Wirbelsturm verändert schnell und häufig Form und Größe als würde er zittern, wie neue Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigen.

Markus Brauer 12.10.2024 - 15:59 Uhr

In den Polarregionen des Riesenplaneten Jupiter toben Sturm-Karussells: Am Nordpol des Gasriesen umkreisen acht Wirbelstürme einen zentralen Sturm, am Südpol sind es fünf. Entsprechende Beobachtungen hatte die Jupitersonde „Juno“ der US-Raumfahrtbehörde Nasa vor einiger Zeit gemacht.