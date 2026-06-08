Ein Brand in einem Reutlinger Umspannwerk legt mehr als 7000 Haushalte, das Kreisklinikum und Firmen lahm. Ein Ende ist noch nicht absehbar.
08.06.2026 - 09:48 Uhr
Nach dem Brand in einem Umspannwerk im Reutlinger Westen sind immer noch mehr als 7000 Haushalte ohne Strom. „Wir wissen leider noch nicht, wie lange die Reparatur dauern wird“, sagte der Sprecher der Reutlinger Stadtwerke, Klaus Leibfritz. Das Feuer war kurz vor 2 Uhr in der Nacht im Umspannwerk in der Markwiesenstraße im Industriegebiet West in Betzingen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Allerdings sprechen mehrere Indizien offenbar dafür, dass es sich um einen Anschlag handeln könnte.