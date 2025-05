Der EM-Frust ist vorbei. Das Fußball-Spektakel hatte den Stuttgart-Lauf ziemlich zerrupft und geschrumpft. Er musste in den Hochsommer ausweichen, auf einen Tag eingedampft und musste auf den Halbmarathon verzichten. Und dass, nachdem man schon in den Vorjahren durch die Pandemie und den Umbau des Stadions eingeschränkt worden war.

Wie viele Menschen laufen mit?

Bei der 32. Auflage an diesem Wochenende ist dies allerdings alles vergessen, es gibt am Sonntag einen Halbmarathon und die Teilnehmer laufen durch die MHP-Arena, immer ein besonderer Reiz des Stuttgart-Laufes. Dies wird offenbar honoriert. Fast alle Startplätze für die verschiedenen Rennen sind bereits vergeben. Mehr als 17 000 Anmeldungen lagen bei Meldeschluss vor. Die meisten Läufe sind ausgebucht: Die 8500 Plätze für den Halbmarathon sind vergeben, ebenso die 4000 für den Zehn-Kilometer-Lauf, sowie die 1500 für den Fünf-Kilometer-Lauf und die 600 für den Bambini-Lauf. Einige Plätze gibt es noch für den Zehn-Kilometer-Lauf (4000 Plätze) und den Minimarathon (3000).

Es durften schon mal deutlich mehr Menschen mitlaufen, 2008 waren es 29 000 Aktive. Heuer allerdings begrenzte man die Teilnehmerzahl, weil die Strecke bedingt durch eine Baustelle zwischen Mühlhausen und Münster anders geleitet werden musste – „und es Engstellen gibt“, sagt Alexander Hübner, Marketingleiter beim Württembergischen Leichtathletik-Verband. Auch die Verpflegung, die Flucht- und Rettungswege, medizinische Versorgung, sowie Zugang zu Ziel und Start hätten Auswirkung auf die Kapazität.

Wann sind die Startzeiten?

Am Samstag von 14 Uhr an wird sich der Stuttgart-Lauf rund um die MHP-Arena in der Benzstraße und der Mercedesstraße ausbreiten. Am Samstag starten der Bambini-Lauf, der Minimarathon und der Handbike-Minimarathon. Am Sonntag von 8.45 Uhr an sind das Handbike- und Rollstuhl-Rennen, der Halbmarathon, der Staffellauf über die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometer und die Läufe über zehn und fünf Kilometer sowie Nordic Walking. Es gibt eine Bühne, Aktionsflächen. Und erstmals seit einiger Zeit dürfen die Teilnehmer wieder durchs Stadion laufen. Das Ziel ist dann aber außerhalb und nicht wie lange üblich in der MHP-Arena. Denn wieder grätscht der Fußball dazwischen, es laufen bereits in der Arena die Vorbereitungen für das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Spanien am 6. Juni.

Was müssen Anwohner beachten?

Die Strecke des Halbmarathons führt über Bad Cannstatt hinaus nach Hofen, dort ist die Wende, am Neckar entlang geht es durch Münster und Bad Cannstatt zurück. Entlang der Strecke sind die Straßen von 7 bis spätestens 14 Uhr gesperrt. Ein Parkverbot gilt bereits am Sonntag ab 0.30 Uhr, geparkte Fahrzeuge werden abgeschleppt.