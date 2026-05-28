Großes Gemeinderanking In Böblingen lebt es sich besser als in Stuttgart
Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht Böblingen unter fast 11.000 Städten in Deutschland auf dem Spitzenplatz 11 – noch vor Stuttgart. Warum?
Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht Böblingen unter fast 11.000 Städten in Deutschland auf dem Spitzenplatz 11 – noch vor Stuttgart. Warum?
In einem deutschlandweiten Ranking zur Daseinsvorsorge in Kommunen hat es Böblingen auf den elften Platz geschafft – noch vor Stuttgart und weit vor Städten wie Tübingen oder Freiburg. Böblingen ist die erste Kommune aus Baden-Württemberg, die im Ranking auftaucht. Auf Platz eins landet die Gemeinde Haar im Landkreis München, gefolgt von Offenbach am Main und Frankfurt am Main. Untersucht wurden alle 10.817 Gemeinden in Deutschland.