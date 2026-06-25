 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte

Großevent in Ludwigsburg Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte

Großevent in Ludwigsburg: Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte
1
Bunte Modellballons vor dem Residenzschloss – dieser Anblick dürfte der Vergangenheit angehören. Foto: Eventstifter

Überraschende Wende für Fans beliebten Festival: Das Ballonblühen muss weichen. Die Veranstalter suchen nun eine neue Heimat im Umkreis von Ludwigsburg.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Diese Nachricht lässt aufhorchen: Das Ballonblühen findet künftig nicht mehr auf dem Gelände des Blühenden Barocks in Ludwigsburg statt. Nach drei Jahren muss das erfolgreiche Festival weiterziehen – Ziel noch unbekannt.

 

Die Entscheidung war offenbar auf Seiten des Blübas gefasst worden. „Uns wurde mitgeteilt, dass die Veranstaltung nicht mehr gewünscht sei“, sagt Lilly Scholz vom Veranstalter Eventstifter. „Deshalb werden wir uns einen alternativen Standort suchen.“

Immer zum Blüba-Saisonstart

Das Ballonblühen fand im Frühjahr 2024 erstmals statt und wurde forthin zum Saisonstart des Blübas veranstaltet. Es wuchs jedes Jahr. 2025 verzeichnete man bereits 20.000 Besucher. Bei der aktuellen Ausgabe im April dieses Jahres waren es nahezu 25.000 Gäste. Menschen von jung bis alt, vor allem Familien, tummelten sich an dem dreitägigen Festival auf dem Blüba-Gelände, die Resonanz war positiv, in den sozialen Medien ging das Event viral.

Die Finanzierung war ebenfalls kein Problem, das Festival finanzierte sich komplett selbst über die Eintrittsgelder, betont Lilly Scholz. Und die seien zudem familienfreundlich und durchaus moderat gewesen.

Ballons, Musik, gute Laune: Das Konzept des Festivals ging auf. Foto: Eventstifter

Dennoch soll das Ballonblühen im Blühenden Barock Geschichte sein. Auf die Frage nach dem Warum hält man sich beim Blüba bedeckt: „Wir wissen um die große Qualität der Veranstaltung Ballonblühen, allerdings wissen wir auch, welchen Schatz wir in der Kreativität unseres Gärtnerteams haben. Unser Gärtnerteam sprüht vor Ideen. Wir sind uns sicher, den Besuchern einen wundervollen Start in die Saison 2027 geben zu können. Lassen Sie sich überraschen“, schreibt die Blüba-Pressesprecherin Lea Gruber auf Nachfrage.

Der Saisonstart im Blüba wird also ohne Ballonblühen stattfinden, ebenso wird das Ballonblühen künftig ohne Blüba über die Bühne gehen. Eventstifter ist bereits auf der Suche und auch schon in Gesprächen. „Konkreter kann ich es aber noch nicht sagen“, bittet Lilly Scholz um Geduld.

Der Radius beträgt etwa 25 Kilometer rund um das Stadtgebiet Ludwigsburg, was nicht unbedingt heißen muss, dass das Ballonblühen im Landkreis bleibt. „Dieses Festival lebt von verschiedenen Teilbereichen und Blickachsen, zudem benötigen wir Teile wie den unteren Ostgarten, die im Windschatten liegen“, erklärt die Veranstalterin.

Areale wie der Cannstatter Wasen seien nicht geeignet. Ebenso wenig andere Parkflächen oder beispielsweise das Viadukt in Bietigheim, wo Eventstifter dieser Tage Peter Maffay auf die Bühne bringt. „Für ein Ballonfestival wäre es hier zu zugig.“

Zuversichtlich, dass es weiter geht

Weniger optimal ist derweil die Kommunikation über das Ballonblühen-Aus im Blüba gelaufen. Zwar war Eventstifter bereits im Vorfeld informiert worden. Blüba-Interims-Geschäftsführer Bernhard Gieß machte das Thema aber kürzlich im Wirtschaftsausschuss öffentlich. „Wir bedauern, dass es die Öffentlichkeit aus der Presse erfahren musste“, sagt Lilly Scholz.

Dennoch ist sie zuversichtlich, dass die Ludwigsburger im kommenden Jahr nicht auf ein Ballonblühen in der Umgebung verzichten müssen. „Wir sind an einer Lösung dran.“ Zudem funktioniere das Konzept, betont Lilly Scholz. Für Oktober organisiert sie ein Ballon-Festival in Reutlingen.

Weitere Themen

Großevent in Ludwigsburg: Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte

Großevent in Ludwigsburg Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte

Überraschende Wende für Fans beliebten Festival: Das Ballonblühen muss weichen. Die Veranstalter suchen nun eine neue Heimat im Umkreis von Ludwigsburg.
Von Sandra Lesacher
Gastronomie im Kreis Ludwigsburg: Michelin-Sterne vergeben: Diese drei Restaurants glänzen weiterhin

Gastronomie im Kreis Ludwigsburg Michelin-Sterne vergeben: Diese drei Restaurants glänzen weiterhin

Die Schwabenstube in Asperg feiert ein beeindruckendes Jubiläum beim Guide Michelin. Ein Blick in die Sterne-Historie im Landkreis Ludwigsburg.
Von Sandra Lesacher
Kirchheim am Neckar: Blatt schließt zwei Betonwerke – 30 Mitarbeiter müssen gehen

Kirchheim am Neckar Blatt schließt zwei Betonwerke – 30 Mitarbeiter müssen gehen

Ende des Jahres schließen nach über 70 Jahren die Betonwerke in Kirchheim/Neckar und Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg). Blatt-Beton entlässt 30 Mitarbeiter. Das ist der Grund.
Von Frank Ruppert
In Oberstenfeld-Gronau: Deutlich überhöhtes Tempo? Auto mit vier Teenagern knallt gegen Baum

In Oberstenfeld-Gronau Deutlich überhöhtes Tempo? Auto mit vier Teenagern knallt gegen Baum

Mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ist ein vollbesetzter Wagen am Mittwochabend in Gronau (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Von Andreas Hennings
„Auch der Betrag tut weh“: Stadt Ludwigsburg kürzt erneut Zuschuss für Waldorfschule

„Auch der Betrag tut weh“ Stadt Ludwigsburg kürzt erneut Zuschuss für Waldorfschule

Der Sachkostenzuschuss für die Waldorfschule Ludwigsburg wird erneut gekürzt. Laut dem Geschäftsführer der Schule wird sich das am Gebäude zeigen. Er hat eine Bitte an die Stadt.
Von Anna-Sophie Kächele
Neckarmühle wird verkauft: Beim letzten Hotel im Ort stehen die Zeichen auf Abschied

Neckarmühle wird verkauft Beim letzten Hotel im Ort stehen die Zeichen auf Abschied

Das Benninger (Kreis Ludwigsburg) Hotel Neckarmühle soll veräußert werden. Dann wäre auch eine Umnutzung denkbar – von einem Anwesen, in dem teils extravagante Gäste eingecheckt haben.
Von Christian Kempf
37-Jähriger in U-Haft: Mann tickt in Remseck aus – und will Polizist Waffe entziehen

37-Jähriger in U-Haft Mann tickt in Remseck aus – und will Polizist Waffe entziehen

Der 37-Jährige verhält sich an der U-Bahn-Endhaltestelle Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg) äußerst aggressiv und leistet dann bei seiner Festnahme viel Gegenwehr.
Von Andreas Hennings
Hitze in Ludwigsburg: Trinkwasserbrunnen im Test: Wo sie funktionieren und wo nicht

Hitze in Ludwigsburg Trinkwasserbrunnen im Test: Wo sie funktionieren und wo nicht

Sechs Trinkwasserbrunnen stehen im Ludwigsburger Stadtgebiet zur Erfrischung bereit. Die meisten funktionieren und werden genutzt – doch es kommt auch zu Ausfällen.
Von Sabine Armbruster
Konzert und Sperrung: Maffay kommt nach Bietigheim – das müssen Besucher beachten

Konzert und Sperrung Maffay kommt nach Bietigheim – das müssen Besucher beachten

Am Freitag gibt Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ein Konzert. Neben der Hitze gibt es für Besucher eine weitere Herausforderung.
Von Frank Ruppert
Wetter im Kreis Ludwigsburg: Endlich: Abkühlung und Regen für Kreis Ludwigsburg zeichnen sich ab

Wetter im Kreis Ludwigsburg Endlich: Abkühlung und Regen für Kreis Ludwigsburg zeichnen sich ab

Der Region steht ein Wochenende mit Hitzerekorden bevor. Nun ist aber absehbar, wann es wieder kühler wird.
Von Yannick Garbe
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Residenzschloss Ludwigsburg Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg
 
 