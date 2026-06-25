Großevent in Ludwigsburg: Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte

Diese Nachricht lässt aufhorchen: Das Ballonblühen findet künftig nicht mehr auf dem Gelände des Blühenden Barocks in Ludwigsburg statt. Nach drei Jahren muss das erfolgreiche Festival weiterziehen – Ziel noch unbekannt.

Die Entscheidung war offenbar auf Seiten des Blübas gefasst worden. „Uns wurde mitgeteilt, dass die Veranstaltung nicht mehr gewünscht sei“, sagt Lilly Scholz vom Veranstalter Eventstifter. „Deshalb werden wir uns einen alternativen Standort suchen.“

Immer zum Blüba-Saisonstart

Das Ballonblühen fand im Frühjahr 2024 erstmals statt und wurde forthin zum Saisonstart des Blübas veranstaltet. Es wuchs jedes Jahr. 2025 verzeichnete man bereits 20.000 Besucher. Bei der aktuellen Ausgabe im April dieses Jahres waren es nahezu 25.000 Gäste. Menschen von jung bis alt, vor allem Familien, tummelten sich an dem dreitägigen Festival auf dem Blüba-Gelände, die Resonanz war positiv, in den sozialen Medien ging das Event viral.

Die Finanzierung war ebenfalls kein Problem, das Festival finanzierte sich komplett selbst über die Eintrittsgelder, betont Lilly Scholz. Und die seien zudem familienfreundlich und durchaus moderat gewesen.

Ballons, Musik, gute Laune: Das Konzept des Festivals ging auf. Foto: Eventstifter

Dennoch soll das Ballonblühen im Blühenden Barock Geschichte sein. Auf die Frage nach dem Warum hält man sich beim Blüba bedeckt: „Wir wissen um die große Qualität der Veranstaltung Ballonblühen, allerdings wissen wir auch, welchen Schatz wir in der Kreativität unseres Gärtnerteams haben. Unser Gärtnerteam sprüht vor Ideen. Wir sind uns sicher, den Besuchern einen wundervollen Start in die Saison 2027 geben zu können. Lassen Sie sich überraschen“, schreibt die Blüba-Pressesprecherin Lea Gruber auf Nachfrage.

Der Saisonstart im Blüba wird also ohne Ballonblühen stattfinden, ebenso wird das Ballonblühen künftig ohne Blüba über die Bühne gehen. Eventstifter ist bereits auf der Suche und auch schon in Gesprächen. „Konkreter kann ich es aber noch nicht sagen“, bittet Lilly Scholz um Geduld.

Der Radius beträgt etwa 25 Kilometer rund um das Stadtgebiet Ludwigsburg, was nicht unbedingt heißen muss, dass das Ballonblühen im Landkreis bleibt. „Dieses Festival lebt von verschiedenen Teilbereichen und Blickachsen, zudem benötigen wir Teile wie den unteren Ostgarten, die im Windschatten liegen“, erklärt die Veranstalterin.

Areale wie der Cannstatter Wasen seien nicht geeignet. Ebenso wenig andere Parkflächen oder beispielsweise das Viadukt in Bietigheim, wo Eventstifter dieser Tage Peter Maffay auf die Bühne bringt. „Für ein Ballonfestival wäre es hier zu zugig.“

Zuversichtlich, dass es weiter geht

Weniger optimal ist derweil die Kommunikation über das Ballonblühen-Aus im Blüba gelaufen. Zwar war Eventstifter bereits im Vorfeld informiert worden. Blüba-Interims-Geschäftsführer Bernhard Gieß machte das Thema aber kürzlich im Wirtschaftsausschuss öffentlich. „Wir bedauern, dass es die Öffentlichkeit aus der Presse erfahren musste“, sagt Lilly Scholz.

Dennoch ist sie zuversichtlich, dass die Ludwigsburger im kommenden Jahr nicht auf ein Ballonblühen in der Umgebung verzichten müssen. „Wir sind an einer Lösung dran.“ Zudem funktioniere das Konzept, betont Lilly Scholz. Für Oktober organisiert sie ein Ballon-Festival in Reutlingen.