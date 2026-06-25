Großevent in Ludwigsburg Das Ballonblühen im Blüba ist Geschichte
Überraschende Wende für Fans beliebten Festival: Das Ballonblühen muss weichen. Die Veranstalter suchen nun eine neue Heimat im Umkreis von Ludwigsburg.
Überraschende Wende für Fans beliebten Festival: Das Ballonblühen muss weichen. Die Veranstalter suchen nun eine neue Heimat im Umkreis von Ludwigsburg.
Diese Nachricht lässt aufhorchen: Das Ballonblühen findet künftig nicht mehr auf dem Gelände des Blühenden Barocks in Ludwigsburg statt. Nach drei Jahren muss das erfolgreiche Festival weiterziehen – Ziel noch unbekannt.