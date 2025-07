Die Polizei durchsucht das Haus der berüchtigten kriminellen Großfamilie aus Syrien in Stuttgart – mal wieder. Die Beamten werden vor Ort beleidigt.

Sascha Maier 25.07.2025 - 13:49 Uhr

Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Freitagmorgen das Haus gestürmt, in dem eine Großfamilie aus Stuttgart wohnt, die bereits in der Vergangenheit durch eine Vielzahl von Straftaten auf sich aufmerksam gemacht hat. „Gegen 6 Uhr sind wir in das Objekt in Zuffenhausen eingedrungen“, sagt Timo Brenner, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart, auf Nachfrage unserer Zeitung.