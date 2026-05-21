Hüfthoher Schnee, dichter Nebel und eine Offline-Karte ohne Handyempfang: Drei Studenten aus Bangladesch haben sich am Großglockner in eine lebensgefährliche Lage manövriert.
21.05.2026 - 11:28 Uhr
Am frühen Morgen des 19. Mai 2026 starteten drei junge Männer aus Bangladesch, die in Deutschland studieren, zu einer Bergtour am Großglockner. Der 23-, 24- und 25-Jährige brachen gegen 4.30 Uhr vom Lucknerhaus über die Luckner Hütte in Richtung Stüdlhütte auf. Zur Orientierung verließen sie sich auf eine Offline-Karte auf einem Mobiltelefon – eine Entscheidung, die ihnen bald zum Verhängnis werden sollte.