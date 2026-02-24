Großprojekt im Kreis Ludwigsburg: Windpark in Eberdingen geplant – mit Windrädern nur für Bürger und die Gemeinde

Rund um die Gemeindehalle in Nussdorf war am Donnerstagabend alles zugeparkt. Selbst in den vom Dauerregen aufgeweichten Wiesen am Wegesrand reihte sich Karosse an Karosse. Mehrere Hundert Besucher waren in den Eberdinger Ortsteil geströmt, um bei einer Infoveranstaltung erstmals Genaueres zu einem Thema zu erfahren, das historische Dimensionen hat, aber auch eine Menge Zündstoff in sich bergen könnte: Die Gemeinde möchte im Westen der Gemarkung einen großen Windpark entwickeln. Platz für bis zu drei Anlagen sollen dabei für eine örtliche Bürgergenossenschaft reserviert werden.