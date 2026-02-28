Verdi und IG Metall riefen zur Großdemonstration auf dem Schlossplatz auf. 7500 Teilnehmer machten auf die kritische Finanzlage der Städte aufmerksam.

Digital Desk: Lotta Wellnitz (loz)

Mehrere tausend Menschen haben sich am Samstagmittag auf dem Stuttgarter Schlossplatz zur Großdemonstration der Dienstleistungsgewerkschaft verdi und der IG Metall versammelt. Unter dem Motto „Kommunen am Limit – Menschen brauchen Zukunft!“ kritisierten die Redner die aktuellen Angriffe auf den Sozialstaat und das Recht auf Teilzeit.

 

Neben Verdi, auch Redner von SSB und Mercedes

Ein Sprecher von verdi sprach von zunächst 7500 Teilnehmern. „Die Finanzsituation der Kommunen hat destabilisierende Ausmaße angenommen“, sagte die verdi-Beziksleiterin Maike Schollenberger. Die Städte und Gemeinden drohten, von innen zu kollabieren. Viele Kolleginnen und Kollegen seien am Limit. Unter anderen beteiligten sich Redner von der Stuttgarter Straßenbahnen SSB und Mercedes.

Unsere Empfehlung für Sie

Großdemo in Stuttgart am Samstag: Tausende Teilnehmer in der Innenstadt erwartet

Demo in Stuttgart Großdemo am Einkaufs-Samstag – Tausende Teilnehmer in der Innenstadt erwartet

Verdi und IG Metall rufen am 28. Februar zu einer Demo in der Stuttgarter Innenstadt auf, Tausende Teilnehmende werden erwartet. Worum es geht - und ab wann mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Anschließend setzte sich die Menge zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt in Bewegung. Die Schlusskundgebung ist gegen 14 Uhr am Eckensee im Schlossgarten geplant. Zu den zunächst befürchteten Warnstreiks im Nahverkehr kam es in Baden-Württemberg nicht.