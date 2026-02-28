Verdi und IG Metall riefen zur Großdemonstration auf dem Schlossplatz auf. 7500 Teilnehmer machten auf die kritische Finanzlage der Städte aufmerksam.

Lotta Wellnitz 28.02.2026 - 12:52 Uhr

Mehrere tausend Menschen haben sich am Samstagmittag auf dem Stuttgarter Schlossplatz zur Großdemonstration der Dienstleistungsgewerkschaft verdi und der IG Metall versammelt. Unter dem Motto „Kommunen am Limit – Menschen brauchen Zukunft!“ kritisierten die Redner die aktuellen Angriffe auf den Sozialstaat und das Recht auf Teilzeit.