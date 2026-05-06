Wo leben Hunde in Deutschland am glücklichsten? Laut Dog Wellbeing Index liegt Stuttgart vergleichsweise hinten. Der Tierschutzverein Stuttgart kann das nur teilweise nachvollziehen.
06.05.2026 - 14:26 Uhr
Welche Städte sind besonders hundefreundlich? Dieser Frage widmete sich auch in diesem Jahr wieder der Dog Wellbeing Index von Coway Europe, einem Unternehmen für Luftfilter. Für die Analyse wurden in 25 deutschen Städten Grünanlagen, die Luftqualität, Hundeschulen, Hundepflege-Angebote, Pensionen, Tierärzte und die Anzahl der Hunde pro Einwohner unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse wurden anschließend mit einem standardisierten Bewertungssystems ausgewertet.