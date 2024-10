Als erstes Bundesland richtet Baden-Württemberg eine internationale Großübung mit Einsatzkräften anderer EU-Mitgliedstaaten aus. Es geht um Erdbeben. Der Minister hat eine besondere Gruppe im Blick.

red/dpa 21.10.2024 - 06:51 Uhr

Rund 950 Menschen sollen sich ab Donnerstag an der internationalen Großübung „Magnitude“ in Nordbaden beteiligen und den Einsatz nach einem schweren Erdbeben proben. In der Region um Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) und Mannheim wird laut Innenministerium unter anderem die Bergung und Versorgung von Menschen geübt. Simuliert werden sollen auch Schäden an Gebäuden, Infrastruktur und Versorgungsleitungen.