Einst war ein Esslinger Unternehmen der größte Industriebetrieb Württembergs. Die Geschichte dieses Aufschwungs begann vor genau 180 Jahren. Ein Blick zurück.
13.03.2026 - 12:48 Uhr
Während der anhaltenden Finanzkrise schwelgt so mancher gerne in nostalgischen Erinnerungen. Der Gedanke an Zeiten des Aufschwungs gibt Hoffnung. Vor ziemlich genau 180 Jahren begann eine solche Phase in Esslingen: Die Maschinenfabrik Esslingen (ME) wurde gegründet. Für die Industrialisierung der Stadt war das ein Meilenstein. Die ME wuchs zeitweise zum größten Industrieunternehmen Württembergs an.