Grüner Markt in Ostfildern Pflanzen unter Trockenstress - schmecken die Tomaten dann besser?
Den Gartentraum im Juli gestalten die Obst- und Gartenbauvereine Ostfilderns mit. Wie arbeiten die Hobbygärtner in Zeiten der immer heißeren Sommer?
Den Gartentraum im Juli gestalten die Obst- und Gartenbauvereine Ostfilderns mit. Wie arbeiten die Hobbygärtner in Zeiten der immer heißeren Sommer?
Wegen der Hitze am Sonntag haben die Veranstalter den Gartentraums im Scharnhauser Park am Sonntag, 28. Juni, abgesagt. Nach einer Warnung des Deutschen Wetterdiensts wegen der Rekordhitze kam die kurzfristige Absage. Das Kulturbüro der Stadt Ostfildern will den Schön-Wetter-Markt auf dem ehemaligen Gartenschaugelände nun im Juli nachholen – ein Termin wird gesucht. Die Obst- und Gartenbauvereine der Stadt prägen das Programm des Events.