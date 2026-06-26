Grüner Markt in Ostfildern: Pflanzen unter Trockenstress - schmecken die Tomaten dann besser?

Wegen der Hitze am Sonntag haben die Veranstalter den Gartentraums im Scharnhauser Park am Sonntag, 28. Juni, abgesagt. Nach einer Warnung des Deutschen Wetterdiensts wegen der Rekordhitze kam die kurzfristige Absage. Das Kulturbüro der Stadt Ostfildern will den Schön-Wetter-Markt auf dem ehemaligen Gartenschaugelände nun im Juli nachholen – ein Termin wird gesucht. Die Obst- und Gartenbauvereine der Stadt prägen das Programm des Events.

Mit dem Gartentraum möchten die Stadt Ostfildern und die OGVs Jung und Alt Lust auf Gartenarbeit machen. Da dürfen die Gäste das Gastro-Angebot genießen und über den Markt schlendern. Garten-Deko, Seifen aus heimischer Produktion und vieles mehr gibt es auf dem Markt zu kaufen. Auch Pflanzen werden auf dem Markt angeboten.

Die Vereine bieten unter anderem Most-Schlürferle, Smoothies, Rosenbowle und Kuchen an. Eis und Kaffee sind auch im Angebot. Außerdem sollen die Oliven- und Zitronenbäume versteigert, die jahrelang auf den Traumfeldern standen. Das Mindestgebot für die riesigen Pflanzen liegt bei 250 Euro - der Erlös fließt in die Neugestaltung des ehemaligen Gartenschau-Areals.

Die Traumfelder im Scharnhauser Park bieten den Menschen, die im neuen Stadtteil leben, Entspannung und Erholung. Foto: Markus Brändli

Die derzeit heißen Temperaturen zwangen die Veranstalter zwar dazu, den Markt kurzfristig zu verschieben. Die Vorsitzenden der OGVs gehen mit der Hitze in den eigenen Gärten sehr gelassen um. Mit Wasserknappheit und Trockenheit haben auch Hobbygärtner gerade zu kämpfen. „Umso wichtiger, die Menschen zu beraten und sie für unsere Arbeit zu interessieren“, sagt Uwe Schmidt. Die Vereine erfüllen das Fest auf den Traumfeldern mit Leben. Der Chef des OGV Nellingen erinnert sich an die Blumenschmuck-Wettbewerbe, die auf immer weniger Interesse gestoßen seien. Da habe man ein neues Format gesucht. Ein wichtiges Ziel ist es, die Arbeit der Vereine zu präsentieren: „Viele unserer Mitglieder sind an den Ständen im Einsatz“, sagt Schmidt. Der Gartentraum hat sich aus seiner Sicht gut etabliert, sagt der engagierte Vorsitzende, der sich in vielen Vereinen engagiert.

Obst- und Gartenbauvereine präsentieren ihre Vielfalt

„Wir wollen mit unserer Arbeit in der Stadt präsent sein“, sagt auch Oliver Galle, der Vorsitzende des OGV Kemnat. Er und sein Team haben unter anderem mit einem Gemeinschaftsgarten viele Menschen unterschiedlicher Generationen angesprochen - gerade junge Leute sind dabei. Wie wird so ein Projekt jetzt in der Hitzephase gemeinsam gepflegt? „Wir haben Gießpläne und Mitglieder, die sich über WhatsApp organisieren und absprechen, wann wer gießt“, verrät der Vereinschef.

„Es ist wichtig, Hobbygärtner gut zu beraten und sie für die Arbeit unserer Obst- und Gartenbauvereine zu interessieren.“ Uwe SchmidtObst- und Gartenbauverein Ruit

Dass die Kommunen Wasser rationieren müssen, versteht er: „Grundsätzlich finden wir eine Rationalisierung bei extrem langanhaltender Trockenheit vernünftig“, sagt der Kemnater Vereinschef. Man sollte aus seiner Sicht aber auch unterscheiden, ob zwingend erforderlich und notwendig und nicht kollektiv ein Verbot anordnen. Es gebe sicherlich Bereiche, in denen Wasser lebensnotwendig ist, und solche, in denen nicht.

Bei Hitze werden die Pflanzen sehr dosiert gegossen

Wie viele andere Gärtner bereiten sich die Kemnater gut auf Hitzeperioden vor. Sie sammeln Regenwasser in Tanks und in Fässern. „Sollte dieser Vorrat zur Neige gehen, werden von den Mitgliedern Wasserreserven auf das Grundstück gebracht“, sagt Galle. Bei extremer Trockenheit werde dort dosiert gegossen und die Pflanzen werden unter Wassermangel gesetzt - ein bis zwei Tage klappe das. Dabei komme die Pflanze unter Trockenstress und verlangsame ihr Wachstum. Bei Tomaten sagen Kenner: Der Stress lasse die Früchte besser schmecken: „Wir beobachten das und passen das Wassermanagement an.“

Die Pflanzkisten-Aktion für und von Schülern der Grundschule Ruit hat der Obst- und Gartenbauverein initiiert. Foto: Markus Brändl

Angesichts des Klimawandels müsse man andere Pflanzenarten ausprobieren, sagt Karin Böhmerle. Die Vorsitzende des OGV Ruit ist gespannt auf den Feldversuch, den der Landkreis Esslingen und die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen mit Vereinen auch aus Ostfildern angestoßen haben. Auf Versuchsackern in Ruit und Kemnat werden klimareststente Bäume wie Feigen, Mandeln, Kakis und Maronen gepflanzt. „Wichtig ist uns, dass wir schon die Kleinsten fürs Gärtnern begeistern“, sagt Böhmerle. Deshalb hat der Verein gemeinsam mit der Grundschule Ruit eine Aktion mit Pflanzkästen für den Balikon gestartet: „Die Kinder ließen sich leicht fürs Gärtnern motivieren“, schwärmt die Vorsitzende des OGV Ruit. Jetzt könnten sie zuhause verfolgen, wie Obst und Gemüse sprießen.

Der Gartentraum verbindet die Vereine in den Stadtteilen

Seinen letzten Gartentraum als Vorsitzender des OGV Scharnhausen erlebt Peter Hoinkis. Der engagierte Vereinschef hat die Obst- und Gartenbauer in dem Stadtteil mit seinen Ideen begeistert und motiviert. Auf seinen Rat und die vielen guten Tipps für die Pflege des eigenen Gartens bauen zwar weiterhin viele Menschen. Aber den aufwändigen Posten der Vereinsleitung hängt er altershalber an den Nagel. „Leider ließ sich keine Nachfolge finden“, bedauert er. Dennoch sind er und einige Mitglieder beim Gartentraum aktiv dabei. Das Format vebindet aus Hoinkis' Sicht die Stadtteile. „Bei uns klappt die Zusammenarbeit“, schwärmt der scheidende Vereinschef. „Wir arbeiten bereits bei vielen Projekten zusammen.“ Von diesem fruchtbaren Austausch profitierten alle.