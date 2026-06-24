Grünfläche in Esslingen: Neuer Neckaruferpark soll bald erweitert werden

Der neue Neckaruferpark ist gerade erst eröffnet, da treibt die Stadt die Neugestaltung des Flussufers weiter voran. So will sie nun in die vertiefte Planung für den Bereich zwischen Neckaruferpark und Merkelpark einsteigen. Unter anderem soll unter der Pliensaubrücke der Erdwall abgetragen und eine barrierefreie Geh- und Radwegverbindung gebaut werden – allerdings erst, wenn der Teilneubau der Pliensaubrücke erledigt ist.

Der Mittelteil der Esslinger Pliensaubrücke ist marode und muss dringend erneuert werden. Laut Thomas Gruseck, Leiter der Abteilung Ingenieurbauwerke im Tiefbauamt, ist die Stadt gerade dabei, die Arbeiten für das Großprojekt auszuschreiben.

Zunächst soll eine Baustraße durch den Merkelpark angelegt werden, dann muss eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr von der Steinbogenbrücke über die Vogelsangbrücke bis zur Neckarstraße eingerichtet werden. Anschließend ist geplant, eine temporäre Behelfsrampe von der Steinbogenbrücke auf das Niveau der B-10-Rampen herzustellen.

Esslinger Pliensaubrücke: Neckarsperrung für Rückbau nötig

Im kommenden Sommer und Herbst geht es dann ans Eingemachte: Im Frühsommer soll die Pliensaubrücke über den Neckar und die Bahnanlagen gesperrt werden, anschließend ist der Rückbau des Brückenteils über dem Neckar geplant. Dafür muss der Neckar an dieser Stelle zwei Wochen lang für die Schifffahrt voll gesperrt werden. Unmittelbar nach dem Abbruch dieses Brückenteils sollen auch das Betonwiderlager, die sogenannte Betonbohrpfahlwand und die Erdrampen am Pliensauturm entfernt werden. Denn der mittlere Brückenteil soll künftig nicht mehr so wuchtig, sondern leicht und filigran wirken. Durch einen Durchlass unter der Brücke soll dann der barrierefreie Fuß- und Radweg in Verlängerung des Neckaruferparks geführt werden.

Erst vor kurzem ist der Neckaruferpark eröffnet worden. Foto: Roberto Bulgrin

Anfang 2028, so der Plan, wird mit dem Neubau des mittleren Brückenteils begonnen, der mit sechs Metern etwas breiter werden soll als ursprünglich geplant. Inzwischen steht auch fest, dass der Bereich für Fußgänger auf der Brücke farblich klar von dem für Fahrradfahrer abgesetzt wird. Voraussichtlich Ende 2028 soll die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis Sommer 2029 will man zudem die fünf Meter breite Rampe von der Brücke in den Neckaruferpark fertigstellen.

Ebene Rad- und Fußwege unter Pliensaubrücke geplant

Sobald die Rampe hinunter in den Park stehe, wolle man umgehend mit dem zweiten Bauabschnitt des Neckaruferparks beginnen – also mit der Gestaltung rund um den Pliensauturm inklusive des Durchlasses zum Merkelpark, hieß es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) vom Tiefbauamt. „Das wird eine tolle Sache, weil es für Radfahrer und Fußgänger an der Pliensaubrücke dann nicht mehr rauf und wieder runter geht, sondern eben am Neckarufer entlang“, schwärmte Gruseck. Zudem ist eine Anlage mit Sitzstufen am Fuße des Pliensauturms geplant.

Nach Angaben der Stadt muss der Bau dieser Freianlagen unmittelbar nach der Fertigstellung von Brücke und Rampe erfolgen – und damit voraussichtlich in den Jahren 2029 bis 2031. Damit man nicht in Zeitverzug komme, müsse die Umgestaltung rechtzeitig vorbereitet werden – auch weil die Rampe erst dann richtig genutzt werden könne, wenn die angrenzenden Flächen fertig gestaltet seien. Die Stadt hofft auf Fördergelder aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume und ländlicher Räume an den Klimawandel“. Dafür muss bis Ende Juni eine Projektskizze für das Vorhaben eingereicht werden – dem hat der ABMK in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zugestimmt.