Grünfläche in Esslingen Neuer Neckaruferpark soll bald erweitert werden
Der Park am Flussufer soll künftig unter der Pliensaubrücke hindurch bis zum Merkelpark reichen. Doch davor muss die Stadt Esslingen noch einiges erledigen.
Der Park am Flussufer soll künftig unter der Pliensaubrücke hindurch bis zum Merkelpark reichen. Doch davor muss die Stadt Esslingen noch einiges erledigen.
Der neue Neckaruferpark ist gerade erst eröffnet, da treibt die Stadt die Neugestaltung des Flussufers weiter voran. So will sie nun in die vertiefte Planung für den Bereich zwischen Neckaruferpark und Merkelpark einsteigen. Unter anderem soll unter der Pliensaubrücke der Erdwall abgetragen und eine barrierefreie Geh- und Radwegverbindung gebaut werden – allerdings erst, wenn der Teilneubau der Pliensaubrücke erledigt ist.