So sehen die neuen Steuersätze in Leinfelden-Echterdingen aus

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen muss auf die neue Berechnungsgrundlage der Grundsteuer reagieren. Schon jetzt steht fest: Es wird Gewinner und Verlierer dieser Reform geben.

Natalie Kanter 04.12.2024 - 14:28 Uhr

In Leinfelden-Echterdingen wird von 2025 an ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer B gelten. Dieser wird künftig nicht mehr bei 380 Prozent, sondern entweder bei 183 oder bei 178 Prozent liegen. Das zeichnet sich nach einer Sitzung des Verwaltungsausschusses ab. Die erste Zahl hatte die Finanzverwaltung ins Spiel gebracht. Die Stadt möchte den neuen Hebesatz aufkommensneutral festsetzen, ihr Gesamtaufkommen der Grundsteuern A und B auf unverändertem Niveau halten. Sie hatte dennoch einen Puffer von fünf Prozentpunkten vorgeschlagen, um „gewisse Unwägbarkeiten“ ausgleichen zu können, wie sich Jochen May, Leiter der städtischen Steuerabteilung in der Sitzung ausdrückte.