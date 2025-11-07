Im Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen berichtet Haus&Grund jetzt über ein neues Gutachten, das der Stadt Rechtsverstöße vorwirft.
07.11.2025 - 13:30 Uhr
Die Stadt Tübingen zieht gegen Haus&Grund vor Gericht – so lautete die letzte Schlagzeile im Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in der Unistadt. Jetzt berichtet der Eigentümerverein über das Ergebnis des bereits angekündigten Gutachtens eines „renommierten Kommunalverfassungsrechtler“: Der Ludwigsburger Professor Arne Pautsch sieht in der Grundsteuer-Erhöhung mögliche Rechtsverstöße der Stadt, wie Haus&Grund am Freitagvormittag mitteilt.