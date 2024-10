Von 2025 an gilt auch in Stuttgart die neue Grundsteuer, zum Teil mit Ab-, zum Teil mit hohen Aufschlägen. Nicht immer ist eine Erhöhung gerechtfertigt. Ein Kurzgutachten kann im Einzelfall zur Korrektur führen.

Konstantin Schwarz 22.10.2024 - 06:00 Uhr

In den nächsten Wochen entscheidet der Gemeinderat der Landeshauptstadt mit der Festlegung auf einen neuen Hebesatz über die von 2025 an von allen Eigentümern und Mietern zu zahlende neue Grundsteuer. Wer in einem Mehrfamilienhaus auf kleiner Grundfläche wohnt oder einen Gewerbebetrieb betreibt, kann durch das neue Steuerrecht mit einer teils deutlichen Entlastung rechnen. Bei einem von viel Grünfläche umgebenen Haus kann die Steuerlast dagegen erheblich ansteigen. In speziellen Einzelfällen kann der Aufschlag allerdings womöglich reduziert werden. Dazu ist ein Antrag nötig.