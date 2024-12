Die meisten Grundbesitzer in Baden-Württemberg wissen noch nicht, wie viel Grundsteuer sie 2025 zahlen müssen. Sie müssen länger warten als bisher erwartet. Das sind die Gründe.

Bärbel Krauß 02.12.2024 - 09:49 Uhr

Dass immer wieder der Wurm drin ist bei der Grundsteuerreform, die nach langer Vorbereitung zum 1. Januar 2025 in Kraft treten wird, sind die Immobilienbesitzer gewohnt. So ist die staatliche Steuersoftware Elster unter dem ersten Ansturm zusammengebrochen, und das Ausfüllen der angeblich so einfachen Formulare am Computer hat sich als abschreckendes Beispiel für missglückte staatliche Digitalisierung erwiesen. Unmittelbar bevor es jetzt ernst wird mit der Reform, zeichnet sich ab, dass es länger dauert als bisher erwartet, bis alle Besitzer Klarheit haben, wie viel Grundsteuer sie demnächst zahlen müssen.