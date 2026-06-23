Am Dienstag verleiht der Gastroführer Guide Michelin in Frankfurt wieder seine berühmten Sterne. Welche Restaurants sich freuen dürfen, erfahren Sie hier im Livestream.

Am Dienstagabend schauen die Feinschmecker im Land nach Frankfurt, wenn der Gastronomie-Führer Guide Michelin wieder seine Sterne in den Kategorien eins bis drei für die besten Restaurants Deutschlands vergibt. Bereits zum zweiten Mal in Folge findet die Michelin-Guide-Ceremony im Gesellschaftshaus Palmengarten statt.

Neben den Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Auszeichnungen verleiht der Gastronomie-Führer auch in diesem Jahr den Bib Gourmand für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Michelin Special Awards, die unter anderem aufstrebende Nachwuchsköche erhalten.

Welche Restaurants räumen ab?

Welche Restaurants vor allem in Stuttgart und der Region mit einem, zwei oder drei Sternen belohnt werden und wer leer ausgeht, gibt es hier im Livestream zu sehen:

Die Sterne-Verleihung des Guide Michelin gibt es in Deutschland seit 60 Jahren: 1966 verlieh der Guide Michelin hierzulande erstmals seine Auszeichnungen. Entstanden ist der Gastronomieführer in Frankreich - allerdings schon im Jahr 1900.