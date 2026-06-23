Am Dienstag verleiht der Gastroführer Guide Michelin in Frankfurt wieder seine berühmten Sterne. Welche Restaurants sich freuen dürfen, erfahren Sie hier im Livestream.
23.06.2026 - 17:30 Uhr
Am Dienstagabend schauen die Feinschmecker im Land nach Frankfurt, wenn der Gastronomie-Führer Guide Michelin wieder seine Sterne in den Kategorien eins bis drei für die besten Restaurants Deutschlands vergibt. Bereits zum zweiten Mal in Folge findet die Michelin-Guide-Ceremony im Gesellschaftshaus Palmengarten statt.