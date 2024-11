Mit den ersten Schneefällen stehen die Wintersportler schon in den Startlöchern und freuen sich auf die neue Skisaison. Von Stuttgart aus gibt es einige größere Skigebiete in Baden-Württemberg und Bayern, die mit dem Auto in weniger als drei Fahrstunden erreichbar sind. Eine Übersicht über die geplanten Öffnungszeiten in der Wintersaison 2024/2025 und die Preise.

Skigebiet Feldberg (Schwarzwald, Baden-Württemberg)

Das Skigebiet auf dem Feldberg im Schwarzwald bietet 16 Skipisten und ist mit 30 Pistenkilometern das größte in Baden-Württemberg. Obwohl die eigentliche Saison am Feldberg erst am 6. Dezember starten soll, will der Betreiber die Pisten voraussichtlich schon am kommenden Wochenende mit einem kleinen Angebot öffnen.

Lesen Sie auch

Ein Förderband und ein Schlepplift sollen geöffnet werden, sofern die vorhergesagten Schneefälle kommen. Auch ein paar Loipenkilometer für die Langläufer sollen präpariert werden. Als eines der wenigen Skigebiete in Deutschland hat der Feldberg seine Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

Skigebiet Feldberg: Alle wichtigen Daten

Dauer Wintersaison 2024/2025: 6. Dezember 2024 bis 30. März 2025 (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 42 Euro für Erwachsene; 27 Euro für Kinder und Jugendliche

Pistenkilometer: circa 30

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden

Skigebiet Todtnauberg (Schwarzwald, Baden-Württemberg)

An der Südseite des Feldbergs liegt das Skigebiet Todtnauberg mitten im südlichen Hochschwarzwald. Mit 16 Pistenkilometern bietet es für Wintersportler nur etwas über die Hälfte der Strecke des Feldbergs.

Auch das Skigebiet Todtnauberg hat seine Preise im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Skifahrer kommen etwas günstiger davon als beim Feldberg.

Unsere Empfehlung für Sie Winterurlaub So viel kostet der Skipass in deutschen Skigebieten Die Skigebiete in Deutschland haben ihre Preise für die Wintersaison 2024/2025 bekannt gegeben. Wo gibt es vergleichsweise günstige Skipässe?

Skigebiet Todtnauberg: Alle wichtigen Daten

Dauer Wintersaison 2024/2025: 1. Dezember 2024 bis 31. März 2025 (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 37 Euro für Erwachsene; 24 Euro für Jugendliche und Kinder, 13 Euro für Kleinkinder

Pistenkilometer: circa 16

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden und 20 Minuten

Skigebiet Münstertal-Wieden (Schwarzwald, Baden-Württemberg)

Nur ein Drittel der Pistenkilometer des Feldbergs bietet das Skigebiet Münstertal-Wieden im Schwarzwald. Dafür sind die Preise für ein Tagesticket nochmals geringer als am Todtnauberg. Allerdings: In Münstertal-Wieden zahlen Jugendliche ab 15 Jahren bereits den Preis für Erwachsene.

Skigebiet Münstertal-Wieden: Alle wichtigen Daten

Dauer Wintersaison 2024/2025: 2. Dezember 2024 bis 3. März 2025 (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 30 Euro für Erwachsene; 20 Euro für Kinder

Pistenkilometer: circa 10

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden und 40 Minuten

Skigebiet Balderschwang (Oberallgäu, Bayern)

Nicht viel länger als zum Skigebiet Münstertal-Wieden brauchen Autofahrer ab Stuttgart zu den größeren Skigebieten im Oberallgäu.

Das Skigebiet Balderschwang befindet sich in den Allgäuer Alpen und übertrifft hinsichtlich der Pistenkilometer die Skigebiete in Baden-Württemberg deutlich. Dafür müssen sich Wintersportler bis zur Öffnung der Pisten hier voraussichtlich noch etwas länger gedulden.

Das Skigebiet in Balderschwang verfügt über etwa 40 Pistenkilometer. (Archivfoto) Foto: imago stock&people/G.Nowack

Skigebiet Balderschwang: Alle wichtigen Daten

Dauer Wintersaison 2024/2025: 14. Dezember 2024 bis 30. März 2025 (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 42 Euro für Erwachsene; 39 Euro für Senioren; 35 Euro für Jugendliche; 20 Euro für Kinder

Pistenkilometer: circa 40

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden und 45 Minuten

Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand (Oberallgäu, Bayern)

36 Pistenkilometer und zwei lange Talabfahrten mit 4,3 und 5,7 Kilometern bietet das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand nahe der Gemeinde Oberstdorf im Oberallgäu. Die Berge Fellhorn und Kanzelwand gehören zu den Allgäuer Alpen.

Das Skigebiet verläuft entlang der deutsch-österreichischen Grenze und hat Pistenverläufe auf beiden Seiten der Grenze. Das Zwei-Länder-Skigebiet hat allerdings ihren Preis.

Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand: Alle wichtigen Daten

Dauer Wintersaison 2024/2025: Anfang Dezember bis Mitte/Ende April (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 65,80 Euro für Erwachsene; 50,70 Euro für Jugendliche; 25,80 Euro für Kinder; 14 Euro für Kleinkinder (die Tageskarte gilt für das gesamte Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal)

Pistenkilometer: circa 36

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden und 40 Minuten

Skigebiet Hindelang-Oberjoch (Oberallgäu, Bayern)

Das Skigebiet Hindelang-Oberjoch liegt nah an der Grenze zu Österreich. Mit etwa 30 Pistenkilometern liegt es gleichauf mit dem Skigebiet Feldberg. Für die im Vergleich etwas anspruchsvolleren Skipisten müssen Skifahrer allerdings mehr zahlen als im Schwarzwald.

Skigebiet Hindelang-Oberjoch in der Übersicht

Dauer Wintersaison 2024/2025: 13. Dezember bis 30. März (je nach Schneelage)

Preise Tageskarte 2024/2025: 49,80 Euro für Erwachsene; 40,50 Euro für Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis; 23 Euro für Kinder

Pistenkilometer: circa 30

Dauer Autofahrt ab Stuttgart: circa 2 Stunden und 30 Minuten

Weitere Skigebiete stellen sich auf Start der Wintersaison 2024/2025 ein

Zahlreiche weitere Skigebiete bereiten sich derzeit auf die Öffnung ihrer Skipisten vor. Am Skizirkus Unterstmatt im Nordschwarzwald will man an den Start gehen, sobald es genügend schneit.

Beim Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße würden die Betreiber bei 10 bis 15 Zentimeter mehr Schnee bereits am Samstag in Betrieb gehen. Auch auf der Schwäbischen Alb hofft man auf mehr Schnee: „Die Skilifte sind bereit, die Loipenspurgeräte stehen da“, so eine Sprecherin.