Deniz Undav zeigt sich bei der DFB-Pressekonferenz vor der Partie gegen Curacao bestens gelaunt. Dabei spricht er auch über die englische Tormaschine Harry Kane.

Ist Deniz Undav aktuell in der Form seines Lebens? Auf die Frage eines Journalisten bei der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Curacao (Sonntag, 19 Uhr) hat der VfB-Stürmer keine eindeutige Antwort. „Weiß ich nicht, ich würde sagen ich bin gerade einfach sehr gut drauf - wie damals bei der Vize-Meisterschaft“, so der 29-Jährige.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison landete Undav in der Torjägerliste mit 19 Treffern auf Platz 2. Nur der englische Topstürmer Harry Kane vom Rekordmeister FC Bayern München schoss mehr Tore (36) als Undav. „Gefühlt bin ich Torschützenkönig geworden, weil Harry zählt nicht - das ist unfair“, so Undav scherzhaft über die englische Tormaschine.

Undav in der Startelf?

Seine zuletzt starken Leistungen will der Stürmer nun auch bei der Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. „Ich bin gut drauf und falls ich Spielzeit bekommen sollte, oder von Anfang an spielen sollte, dann versuche ich einfach meine Leistung zu bringen und das dann auch auf höchstem Niveau zu zeigen.“

Die Möglichkeit hat der Stürmer bereits am Sonntag gegen Curacao. Unklar ist aber noch, ob Undav dann in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht. Bei seinem letzten Startelf-Einsatz im Testspiel gegen Finnland glänzte Undav. Beim deutlichen 4:0-Sieg erzielte der 29-Jährige zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Bei der WM-Generalprobe gegen den USA erhielt Nick Woltemade den Vorzug. Undav wurde beim 2:1-Erfolg in der 61. Minute eingewechselt.