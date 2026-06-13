Deniz Undav zeigt sich bei der DFB-Pressekonferenz vor der Partie gegen Curacao bestens gelaunt. Dabei spricht er auch über die englische Tormaschine Harry Kane.
13.06.2026 - 10:57 Uhr
Ist Deniz Undav aktuell in der Form seines Lebens? Auf die Frage eines Journalisten bei der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Curacao (Sonntag, 19 Uhr) hat der VfB-Stürmer keine eindeutige Antwort. „Weiß ich nicht, ich würde sagen ich bin gerade einfach sehr gut drauf - wie damals bei der Vize-Meisterschaft“, so der 29-Jährige.