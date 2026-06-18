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Gymnasien in Stuttgart 722 Kinder sind versetzungsgefährdet – wo und wie kann es für sie weitergehen?

Gymnasien in Stuttgart: 722 Kinder sind versetzungsgefährdet – wo und wie kann es für sie weitergehen?
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Je höher die Klasse, desto schwerer wird es. Manche Jugendliche wechseln dann lieber auf eine Real- oder Gemeinschaftsschule. Foto: IMAGO/moodboard

Wer vom Gymnasium runter muss oder will, braucht einen Schulplatz an einer Real- oder Gemeinschaftsschule. Aber die Klassen sind fast alle voll.

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Eines ist Manfred Birk besonders wichtig: „Es gibt keine Abschusslisten oder Durchfallquoten wie früher in manchen Studiengängen“, sagt der geschäftsführende Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien. Jede Schülerin und jeder Schüler habe bis zu den Zeugniskonferenzen noch die Chance, seine Leistungen zu verbessern. Notenschluss sei erst in gut vier Wochen. Und gerade in der Mittelstufe sei es gar nicht so selten, dass jemandem vorübergehend die Hormone wichtiger seien als die schulischen Aufgaben, er sich dann aber doch besinne und zum Jahresende noch einmal Vollgas gebe.

 

Dennoch wollen die Schulen vorbereitet sein, darum fragen die Stuttgarter Gymnasien frühzeitig ab, wie viele Kinder und Jugendliche versetzungsgefährdet sind und die Schule womöglich verlassen wollen oder müssen. Stand April waren das insgesamt 722 Mädchen und Jungen. Das sind 4,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler an den staatlichen Gymnasien.

Wann muss man vom Gymnasium runter?

Ein Kind muss das Gymnasium verlassen und auf eine Schule der Sekundarstufe I wechseln, wenn:

  • es zum zweiten Mal dieselbe Klassenstufe wiederholen müsste,
  • es nach Wiederholung einer Klassenstufe auch die nachfolgende Klassenstufe nicht schafft,
  • es generell zum dritten Mal das Klassenziel nicht erreicht.

Welche schlechte Note auf dem Zeugnis wie ausgeglichen werden kann und wann ein Kind tatsächlich sitzen bleibt, hat das Kultusministerium in den Versetzungsordnungen geregelt.

Manfred Birk ist überzeugt: „Viele der 722 Kinder werden das Klassenziel noch erreichen. Es ist nicht die Horrorzahl, nach der es aktuell aussieht.“ Vor zwei Jahren waren es 350 Kinder, die letztlich einen neuen Schulplatz brauchten, im vergangenen Jahr waren es dann mit etwa 150 vergleichsweise wenig Mädchen und Jungen. Das hing damit zusammen, dass bereits ein Jahr zuvor viele leistungsschwächere Kinder die Gymnasien verlassen hatten. In diesem Jahr wird die Zahl der Schulwechsler aller Wahrscheinlichkeit nach wieder höher sein.

Für diese einen Platz an einer Real- oder Gemeinschaftsschule zu finden ist nicht leicht. „Nicht jede Schule hat für jede Stufe freie Plätze“, sagt Gerhard Menrad, der geschäftsführende Schulleiter der Sekundarstufe-I-Schulen. Vor allem die Klassen ab der Mittelstufe seien voll.

Zentrales Verfahren soll Druck reduzieren

Um bei den Familien den Druck herauszunehmen, gibt es in Stuttgart ein zentrales Verfahren, über das Kinder von den Gymnasien mit Schulplätzen an Real- und Gemeinschaftsschulen versorgt werden. Das Staatliche Schulamt koordiniert dieses gemeinsam mit den beiden geschäftsführenden Schulleitern. Die Sek-I-Schulen melden ihre freien Plätze an die Behörde. Diese gibt sie weiter an Birk, der sie an die Stuttgarter Gymnasien weiterreicht. Die Schulplätze für Kinder, die das Gymnasium verlassen müssen oder wollen, werden dann auf Ebene der Schulleitungen gesucht. Die Eltern müssen sich darum nicht kümmern.

„Das Verfahren hat sich bewährt“, sagt Manfred Birk. „Es soll den Familien helfen“, ergänzt Gerhard Menrad. Denn für die meisten sei es eine emotional sehr aufwühlende Situation, wenn der Nachwuchs versetzungsgefährdet sei. Dennoch würden sich nicht alle Mütter und Väter an das Prozedere halten. „Auch ich hatte schon Anrufe von Eltern, die nach einem Schulplatz für ihr Kind gefragt haben.“ Er habe dann erklärt, dass das über die Schulleitungen geregelt werde.

Gerhard Menrad ist der geschäftsführende Schulleiter der Schulen der Sekundarstufe I. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gerhard Menrad betont: „Wir werden am Ende für jedes Kind einen Schulplatz haben“ – allerdings nicht unbedingt an der Wunschschule. Gegebenenfalls werde der Schulweg weiter oder Familien hätten sich eine Schule mit einem anderen Profil gewünscht. So war es auch in der Vergangenheit. „Aber niemand muss sich Sorgen machen, dass er gar keinen Platz bekommt“, sagt Menrad.

Manfred Birk hebt hervor, dass mit dem Wechsel auf eine Sek-I-Schule der Weg zum Abitur nicht verbaut ist. Es gebe in Baden-Württemberg viele Möglichkeiten, um die allgemeine Hochschulreife zu erlangen, zum Beispiel über die Realschulen und ein berufliches Gymnasium oder auf einer Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Letzteres gibt es in Stuttgart bisher aber nur an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule.

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