Saudi-Arabien ist während dem islamischen Hadsch, der am Montag beginnt, in Alarmbereitschaft. Unter strengster Beobachtung stehen die 30 000 iranischen Pilger.
Die islamische Wallfahrt Hadsch steht in diesem Jahr im Zeichen des Iran-Krieges: Mehr als tausend iranische Raketen und Drohnen schlugen in den vergangenen Wochen in Saudi-Arabien ein – jetzt schickt der Iran rund 30 000 Pilger zum dreitägigen Hadsch, der am 25. Mai beginnt. Saudische Sicherheitsbehörden in den heiligen Städten Mekka und Medina sind in Alarmbereitschaft und haben den Pilgern alle politischen Kundgebungen verboten.