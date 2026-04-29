Häusliche Gewalt gegen Männer „Sie hat mich von hinten mit dem Fuß die Treppe heruntergestoßen“
Er erlebt die Ehe als Hölle. Statt Hilfe erlebt er Hohn – denn wer glaubt schon, dass ein Mann Opfer häuslicher Gewalt wird?
Er erlebt die Ehe als Hölle. Statt Hilfe erlebt er Hohn – denn wer glaubt schon, dass ein Mann Opfer häuslicher Gewalt wird?
Der Riss hier entstand, als sie in einem ihrer Wutanfälle einen Teller durch die Küche warf“, sagt Richard Schmitt und zeigt auf den Bruch im hölzernen Türrahmen. Der 36-Jährige trägt eine schwarze Hornbrille, Jeans und einen blauen Hoodie. Er steht in der Küche seines 2015 gebauten Hauses in einem kleinen Dorf in Mittelfranken. Hier wollte er eigentlich seine beiden Kinder zusammen mit seiner Ehefrau großziehen und mit ihr gemeinsam alt werden. Doch dann kam alles anders: Jahrelang litt Schmitt, der eigentlich anders heißt, unter häuslicher Gewalt.