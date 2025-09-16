Jährlich landen hunderte Menschen im Gefängnis, weil sie ohne Ticket Bus gefahren sind. Für Paul Launer ist das ein „Irrsinn“. Dabei betreibt er selbst Linienbusse.
16.09.2025 - 05:03 Uhr
Wenn Paul Launer nachdenkt, dann hat er noch nie einen Schwarzfahrer angezeigt. Dabei ist sein vom Vater übernommenes Busunternehmen schon seit 1972 im Linienverkehr auf der Ostalb unterwegs. Fünf Busse hat er im Einsatz, die unter anderem zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl pendeln. Allerdings, das muss er zugeben: Unbelehrbare habe er hin und wieder durchaus an den Konzessionär weiter gemeldet. Doch welche Konsequenzen das für die Betroffenen haben konnte, ist ihm erst jetzt klar geworden.