Hagen Quartett in Ludwigsburg: Aufhören, wenn’s am schönsten ist

Das Ende einer Ära beginnt mit einem Anfang, bei dem man seinen Ohren nicht traut. Wo kommen diese kaum mehr hörbaren Begleitfiguren her, mit denen am Samstagabend das „Rosamunde“-Quartett anhebt, woher kommt die Melodie, die sich ganz zart und zerbrechlich darüber schwingt? Im sommerheißen Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses klingt der Gesang, dem Schubert in diesem Werk so exzessiv und so exponiert Raum gibt wie in keinem anderen seiner Streichquartette, wie akustischer Novembernebel.

In 45 Jahren ist das Quartett zur Legende geworden Das Hagen Quartett macht Schluss. Auf seiner Abschiedstournee gastiert es zum letzten Mal in Deutschland. Das Konzert ist ausverkauft, der Saal voller Menschen, die noch einmal ein Ensemble erleben wollen, das in den (unglaublich!) 45 Jahren seiner Karriere zur Legende geworden ist. Und die noch einmal hören wollen, warum.

Vor allem der älteste der Hagen-Geschwister prägt den Ton des Quartetts. Der Primarius Lukas Hagen liebt das Bedeckte, Indirekte, und Rainer Schmidt (zweite Violine), Veronika Hagen (Bratsche) und Clemens Hagen (Cello) tragen dies mit. Denn der Klang des Hagen Quartetts, das (auch das ist kaum zu glauben) seit 1987 in unveränderter Besetzung auftritt, beruht auf einer kollektiven Vereinbarung. Und er geht nach innen. Heute hat eher das Hochexpressive Konjunktur, da ist die Ästhetik der vier Salzburger ein wenig aus der Mode gekommen, und tatsächlich ist das Spiel des Hagen Quartetts stark von der Zeit geprägt, in der es entstand. In den 1980er Jahren ging die revolutionäre erste Welle der historisch informierten Aufführungspraxis durch die klassische Musik, außerdem führte der antiautoritäre Geist der Nach-68er zu zahlreichen Gründungen von Ensembles, denen Gleichberechtigung und Teilhabe wichtig waren. All dies ist in das Spiel das Hagen Quartetts eingeflossen und imprägniert es bis heute.

Meister der feinen Details – und doch das große Ganze im Blick

Dabei beherrschen die vier auch die dramatische, ja theatralische Geste. Vor allem im zweiten Werk des reinen Schubert-Abends, das den Untertitel „Der Tod und das Mädchen“ trägt. Die Akkorde und die Melodielinie, mit denen Schubert in seinem gleichnamigen Lied den Tod beschreibt, sind das Grundmaterial für den zweiten Satz, und hier erklingen die Variationen darüber nicht additiv, sondern als Entwicklungsprozess. Die Steigerung ist dabei so gewaltig, dass es den Cellisten einmal intonatorisch leicht aus der Kurve katapultiert. Angesichts der Virtuosität, mit der das Ensemble feinste gemeinsame Pianissimo-Passagen und aufgeladene Forte-Momente ausformuliert, mit der es kleinste Details beleuchtet und dennoch immer das große Ganze im Blick hat, bleibt dies jedoch eine Marginalie. Und ein sehr menschlicher Aspekt an einem Abend, der keine Zugabe haben kann. Durchgeschwitzt verneigt sich das Hagen Quartett vor einem Publikum, das wehmütig jubelt.