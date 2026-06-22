Hagen Quartett in Ludwigsburg Aufhören, wenn’s am schönsten ist
Das Hagen Quartett hat bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen sein letztes Deutschland-Konzert gegeben.
Das Hagen Quartett hat bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen sein letztes Deutschland-Konzert gegeben.
Das Ende einer Ära beginnt mit einem Anfang, bei dem man seinen Ohren nicht traut. Wo kommen diese kaum mehr hörbaren Begleitfiguren her, mit denen am Samstagabend das „Rosamunde“-Quartett anhebt, woher kommt die Melodie, die sich ganz zart und zerbrechlich darüber schwingt? Im sommerheißen Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses klingt der Gesang, dem Schubert in diesem Werk so exzessiv und so exponiert Raum gibt wie in keinem anderen seiner Streichquartette, wie akustischer Novembernebel.