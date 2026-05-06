Hallenbäder auf den Fildern Zweimal Hallenbad neu: Wie sieht’s aus auf den Baustellen?
In Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wird jeweils das Gartenhallenbad saniert oder sogar neu gebaut. Was passiert aktuell auf den Baustellen?
In Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen wird jeweils das Gartenhallenbad saniert oder sogar neu gebaut. Was passiert aktuell auf den Baustellen?
Wer jetzt das Gartenhallenbad in Filderstadt betreten will, der betritt eine Baustelle. „Alles ist rausgenommen. Alle Einrichtungen, Kabel, Verkleidungen. Es gibt jetzt gerade das Gebäude pur als Betonskelett.“ Markus Listl weiß Bescheid. Er ist der Geschäftsführer der Stadtwerke Filderstadt und damit der oberste Aufseher für die Maßnahme „Grundsätzliche Sanierung“ des Bades aus den 1970er Jahren.