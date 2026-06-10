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  6. Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Hallenradsport Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur

Hallenradsport: Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur
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Das synchrone Kunstrad-Duo Patrick Tisch/Julia Hämmerli vom RV Pfeil Magstadt gewinnt die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Foto: Wilfried Schwarz

Das Kunstrad-Duo Julia Hämmerli und Patrick Tisch und hat bei der Hallenrad-EM Silber gewonnen. Bronze gab es derweil für zwei Radballer des RV Gärtringen.

Große Freude über EM-Silber im Zweier-Kunstradfahren der offenen Klasse bei Patrick Tisch und Julia Hämmerli vom RV Pfeil Magstadt. Bei den Hallenrad-Europameisterschaften, die in der Parzivalhalle in der unterfränkischen Barockstadt Amorbach ausgetragen wurden, lagen die beiden bereits in der Vorrunde mit 146,07 Punkten auf Rang zwei. Nur das ebenfalls deutsche Duo Lea-Victoria Styber / Nico Rödiger sammelte mehr Punkte (158,03).

 

Nachdem Tisch/Hämmerli im Finale mit einer neuen Bestleistung von 150,60 Punkten vorne lagen, zeigten sich ihre deutschen Kontrahenten davon wenig beeindruckt. Die Paarung Lea-Victoria Styber/Nico Rödiger (Langenselbold) überbot das Magstadter Duo mit einer starken Kür und 158,89 Punkten und schmückten sich mit dem EM-Titel.

„Nach der Verletzung von Julia bei der EM-Qualifikation und einer damit nicht optimalen Vorbereitung waren wir heute sehr zufrieden mit unserem Programm, obwohl wir dieses aufgrund der noch nicht ganz überstandenen Verletzung reduzieren mussten“, sagte Patrick Tisch. Auch Julia Hämmerli zeigte sich sehr zufrieden: „Für uns beide ist der Vize-Europameistertitel mehr als wir vor sechs Wochen gedacht hätten. Was wir uns seitdem gemeinsam erarbeitet haben, macht uns sehr stolz.“

Radball-Duo vom RV Gärtringen spielt erfolgreiche Europameisterschaft

Stolz dürfte auch das Radball-Duo Jannes Müller/Simon Becker vom RV Gärtringen sein. Nachdem sie sich nach dem überraschenden Erfolg im Deutschlandpokal für die Europameisterschaft qualifiziert hatten, zeigten sie dort einen starken Auftritt.

Im Vorfeld galt das deutsche Duo keineswegs als Favorit. Dazu zählten vor allem Österreich und die Schweiz. Das Auftaktspiel gestaltete sich jedoch anders als erwartet, denn die Italiener traten nicht an. Daraus resultierte eine 5:0-Wertung für die Deutschen. Anders lief es gegen die Slowakei – dennoch ähnlich erfolgreich. Das Duo Müller/Becker gewann mit 6:1.

Jannes Müller (li.) und Simon Becker vom RV Gärtringen gewinnen Bronze bei der Europameisterschaft. Foto: Wilfried Schwarz

Die erste Niederlage des Turniers setzte es gegen die Schweiz. Mit einem deutlichen 2:8 musste man sich gegen den EM-Favorit aus der Schweiz geschlagen geben, der die Gruppe vor den Deutschen beendete. Im Halbfinale trafen Müller/Becker dann auf den anderen Gruppensieger aus Österreich.

Jannes Müller/Simon Becker holen die Bronzemedaille

Gegen den sechsfachen Weltmeister blieben sie jedoch erwartungsgemäß ohne wirkliche Chance. Mit 1:6 musste sich das Gärtringer Duo geschlagen geben. Trotz des Rückschlags sollte das Spiel um Platz drei dann wieder besser laufen. Gegen die Franzosen gingen Müller/Becker schon nach einer halben Minute in Führung, doch der Gegner hatte schnell eine Antwort parat und glich aus. Auch der erneute Führungstreffer kurz vor der Pause hielt nicht lange an.

Im zweiten Abschnitt zogen die Deutschen dann aber davon und sicherten sich mit einem 4:2-Erfolg die Bronzemedaille. Im Finale setzten sich die Österreicher gegen die Schweiz mit 2:1 durch und feierte den Europameistertitel.

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