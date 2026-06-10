Hallenradsport Tisch/Hämmerli fahren bei EM in der Erfolgsspur
Das Kunstrad-Duo Julia Hämmerli und Patrick Tisch und hat bei der Hallenrad-EM Silber gewonnen. Bronze gab es derweil für zwei Radballer des RV Gärtringen.
Das Kunstrad-Duo Julia Hämmerli und Patrick Tisch und hat bei der Hallenrad-EM Silber gewonnen. Bronze gab es derweil für zwei Radballer des RV Gärtringen.
Große Freude über EM-Silber im Zweier-Kunstradfahren der offenen Klasse bei Patrick Tisch und Julia Hämmerli vom RV Pfeil Magstadt. Bei den Hallenrad-Europameisterschaften, die in der Parzivalhalle in der unterfränkischen Barockstadt Amorbach ausgetragen wurden, lagen die beiden bereits in der Vorrunde mit 146,07 Punkten auf Rang zwei. Nur das ebenfalls deutsche Duo Lea-Victoria Styber / Nico Rödiger sammelte mehr Punkte (158,03).